Ucraina a deschis o anchetă pentru crime de război în cazul unei presupuse execuţii de către forţele ruse a trei prizonieri de război ucraineni, a anunţat, miercuri, Procuratura Generală, iar trupele de asalt aeropurtate ale Ucrainei au confirmat joi că cei trei militari erau paraşutişti ai uneia dintre brigăzile acestei forţe, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

Autorităţile au declarat că incidentul a avut loc în această lună în apropierea satului Robotîne, în sud-estul regiunii Zaporojie, şi a fost surprins într-o înregistrare video care a circulat online.

Înregistrarea pare să arate trei personaje neînarmate care se prăbuşesc dintr-o poziţie staţionară, după ce s-a tras asupra lor.

Rusia nu a comentat deocamdată acuzaţia, care este deja a doua din această lună formulată împotriva sa de procurorii ucraineni.

Trupele de Asalt Aeropurtate au redistribuit imaginile cu incidentul, marcându-i pe cei trei bărbaţi cu steaguri ucrainene şi punând steaguri ruseşti lângă figuri în uniformă care stăteau în picioare sau ghemuite în două locuri dintr-un peisaj arid, la o anumită distanţă în spatele celor trei.

Cei trei bărbaţi sunt văzuţi în genunchi, cu mâinile la ceafă. Cel puţin două persoane în uniformă ridică ceea ce par a fi arme din cele două locaţii marcate cu steaguri ruseşti şi par să deschidă focul în direcţia ucrainenilor. Imediat, cei trei se prăbuşesc în faţă, iar un bărbat identificat ca fiind un soldat rus se apropie de ei şi pare să verifice dacă există semne de viaţă în timp ce trupurile zac pe pământ.

UAV footage captured the execution by the Russian fighters of three prisoners of war, members of the 82nd Air Assault Brigade. This happened in Zaporizhzhya Oblast. This is one of 100K alleged Russian war crimes in #Ukraine according to human rights NGOs. pic.twitter.com/gwIIpFKOCO