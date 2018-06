”Mă recuperez la fel de ușor și acasă”, a spus Pop, la Senat, precizând că nu a dorit să își ia concediu medical, după operația de la genunchi.

Întrebat dacă își menține opinia că ”genunche” este corect, Liviu Marian Pop a răspuns: ”Binențeles, este și în DEX, este regionalism”.

Liviu Marian Pop a spus că nu va putea merge la mitingul PSD de sâmbătă seara și că nu va putea fi alături de colegii lui din partid.

”Dragi prieteni, genunchele (jănuntele, jăruntele) a recidivat ?. Mulțumesc domnului doctor Filipescu Doru pentru intervenția din această dimineață. Sănătate multă tuturor!”, scria Liviu Pop pe pagina de socializare.

El a revenit cu explicații, pe Facebook, și cu privire la folosirea, într-o postare, a expresiei ”PLM”, el precizând că era doar o ”abreviere” a numelui său.

”Am postat săptămâna trecută un mesaj cât se poate de simplu. “Pop Liviu Marian (PLM) plec la muncă”. Pentru mine, PLM înseamnă Pop Liviu Marian și, chiar dacă azi plec la muncă, mâine plec la mare, iar poimâine plec la munte, tot același Pop Liviu Marian rămân, așa cum am rămas atunci când am plecat la minister sau când am plecat de la minister. Pentru alții însă, se pare că înseamnă vulgaritate”, a comentat fostul ministru al Educației.

El i-a atacat pe cei care au spus că a folosit o expresie injurioasă.

”Cu ură viscerală am fost înfierat de aceștia: “cum îmi permit eu, fost ministru al educației, să scriu așa ceva?”. Cei care mă cunosc foarte bine știu că nu vorbesc sau scriu vulgar, de aceea au înțeles spiritul meu de glumă. Am educația necesară să nu postez vulgarități pe paginile mele de socializare și nici să las comentarii de acest fel pe paginile altora. Nu am dubla educație, spre deosebire de alții. Ei rezistă în această dublă educație înjurând, vorbind obscen și amenințând pe principiul “noi suntem tineri, frumoși și liberi. Putem să ne exprimăm liber și cum vrem noi. Azi un fel de educație, mâine altul, poimâine la fel. Nu contează copiii noștri sau ai altora, nu contează părinții noștri sau ai altora. Noi să ieșim in evidență, chiar vorbind sau scriind vulgar”, a mai scris Liviu Marian Pop.