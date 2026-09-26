Consiliul General al Capitalei discută interzicerea mașinilor de curierat și aprovizionare în București, între orele 7.00 și 9.00 și 17.00-19.00, măsură ce ar putea intra în vigoare din ianuarie 2027.

Livratorii și vehiculele de aprovizionare ar putea dispărea de pe străzile din București în timpul orelor de vârf, conform unei propuneri analizate de Consiliul General al Capitalei, informează Observator News.

Restricțiile ar urma să se aplice între orele 7.00-9.00 și 17.00-19.00, începând cu 1 ianuarie 2027, dacă proiectul va fi adoptat.

Concret, curierii și mașinile de aprovizionare nu ar avea voie să circule sau să staționeze în Capitală în orele de vârf.

Cei care vor încălca regulile riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, însă există și excepții, cum ar fi transporturile de urgență, medicamentele sau alimentele perisabile livrate cu mașini frigorifice. Decizia vizează descongestionarea traficului în intervalele cele mai aglomerate.

Măsuri similare sunt deja implementate în alte orașe din România.