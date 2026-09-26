În ultimii ani, Mihai Weber, care este președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, a vândut trei firme. Aceste societăți comerciale reprezintă, de fapt, terenuri pentru care s-au aprobat avize tehnice de racordare (ATR), pentru un viitor parc fotovoltaic, scrie HotNews.

Firma pentru care Mihai Weber a încasat cea mai mare sumă

Publicația menționată scrie faptul că deputatul PSD, Mihai Weber, a reușit să vândă trei firme, care i-ar fi adus mai bine de jumătate de milion de euro încasări, legale și impozitate.

Firma pentru care Mihai Weber a încasat cea mai mare sumă a fost 13-BEX 95 SRL, din județul Gorj, scrie HotNews, suma obținută fiind de aproape 1,5 milioane de lei.

În aprilie, potrivit listei publicate de Guvern, firma 13-BEX 95 SRL a lui Weber a cerut avizul tehnic de racordare pentru un proiect de 2,4 MW.

În urma obținerii acordului tehnic de racordare (ATR), firma lui Weber nu a derulat proiectul, astfel că l-a vândut spre Kahraman Energy. De asemenea, firma care operează în prezent proiectul este Lina Energy.

Conform termene.ro, memorandumul pentru vânzarea firmei a fost întocmit pe 26 iulie 2024. Totodată, numele firmei a fost schimbat din 13 BEX SRL în februarie 2025.

HotNews mai scrie că terenul pe care ar urma să se construiască parcul fotovoltaic este în Telești.

Pro Inovation SRL, a doua firmă vândută de Mihai Weber

În continuare, a doua firmă vândută de Mihai Weber este Pro Inovation SRL. Puterea care ar urma să fie instalată este de 2,6 MW.

Și firma aceasta apare pe lista celor 1.400 de proiecte din țară pentru care s-a cerut aviz tehnic de racordare. În august 2024 a fost înființată firma.

În ceea ce privește terenul agricol necesar proiectului energetic, acesta a fost vândut firmei chiar de Mihai Weber, pentru care ar fi încasat aproape 30.000 de euro.

Familia Weber a cumpărat terenul în 2025, fiind de 3,5 hectare. Mihai Weber a obținut pe firma sa de peste cinci ori prețul plătit pentru teren, după obținerea avizului tehnic de racordare.

Inovation System SRL, a treia firmă vândută de Weber

A treia firmă vândută de Weber este Inovation System SRL, tot din județul Gorj. Această firmă a fost înființată pe 5 august 2025, fiind vândută rapid de președintele Comisiei de Apărare.

Aceasta a avut zero angajați și un profit de până în 300 de lei. Weber a primit aproape 100.000 de euro, conform informațiilor obținute de HotNews.

Mihai Weber a refuzat să facă vreo declarație pe acest subiect, conform publicației menționate.

„Afaceri speculative”, a spus Ilie Bolojan

Deși sunt legale afacerile de acest tip, Ilie Bolojan le-a definit „afaceri speculative”, care deformează piața și cresc prețul final la consumator.