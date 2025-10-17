„N-am simțit mirosul de gaz”

Femeia care locuiește în zonă din anul 1981 a povestit că auzit o bubuitură foarte puternică, în timp ce se afla în bucătărie. „Mămică, nici nu știu să vă spun cum a fost. Ca și când a bubuit ceva. N-am simțit mirosul de gaz. Am simțit bubuitura aia. Geamurile când s-au spart, a intrat praful, cimentul, au căzut pietre. Acum pot să îmi dau seama că era praf, am crezut că e fum, foc atunci…”, a povestit femeia.

Tot aceasta a relatat că una dintre cele 3 persoane care au murit în deflagrație era o femeie de profesie avocat.

„O știam pe avocată, locuia la etajul 5. A aruncat-o în blocul nostru descompusă, se găsește pe acolo câte o mână. Nu am văzut eu, dar au povestit vecinii”, și-a amintit femeia îngrozită.

Deflagrație devastatoare

Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.

Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți.

Intervenție dificilă pentru recuperarea trupului unei tinere însărcinate care a murit în explozia devastatoare din Rahova. Pentru a fi scoasă de sub dărâmături, la fața locului au fost trimise două macarale, relatează Antena 3 CNN.





