Ulterior, locomotiva va fi supusă unor teste și în Germania, pe linii certificate TSI.

„Alstom, lider global în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, prezintă prima locomotivă electrică Traxx produsă pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF), marcând o etapă importantă în execuţia contractului semnat în 2024. Contractul include 16 locomotive şi 20 de ani de servicii de mentenanţă şi reparaţii”, a transmis compania, conform News.ro.

Locomotiva are un finisaj temporar albastru, aplicat pentru protecția suprafeței în timpul testării. După finalizarea testelor, va fi aplicat designul final, o nuanță de roșu închis.

„Ne bucurăm că prima locomotivă Traxx pentru ARF intră în programul de testare conform planificării. Acesta este un progres semnificativ în angajamentul nostru de a furniza soluţii de mobilitate sustenabile şi de înaltă performanţă pentru România. Noile locomotive vor aduce un impuls major capacităţilor de transport feroviar ale ţării, atât în ceea ce priveşte viteza, cât şi fiabilitatea”, a spus Gabriel Stanciu, director general al companiei Alstom pentru România, Bulgaria şi Moldova.

Locomotiva ar putea tracta primul tren de pasageri în primăvara anului 2026, a mai adăugat Gabriel Stanciu, conform Club Feroviar.

Locomotivele Traxx vor avea patru osii și o viteză maximă de 200 km/h. În plus, vor putea tracta până la 16 vagoane de călători. Sistemul îmbarcat de semnalizare ERTMS, de ultimă generație, va asigura eficiență, siguranță și interoperabilitate completă.

Contractul prevede livrarea a 16 locomotive, însoțite de servicii de mentenanță și reparații pentru 20 de ani. Acesta poate fi extins cu încă 20 de ani printr-un acord suplimentar.

Livrările sunt programate să înceapă în prima parte a anului 2026.

