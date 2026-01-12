Străzile neasfaltate sunt acoperite de gheață și zăpadă, iar de peste o săptămână nu s-a intervenit cu utilaje de deszăpezire în acele locuri din Cluj.

Un locuitor din Cluj a transmis un mesaj către administrația locală și cere intervenția în zonele amintite.

„În continuare observăm că vă bateți joc de noi, cetățenii acestui cartier. Străzile sunt neasfaltate și acum bonus «înghețate și zăpezite». A trecut o săptămână și nu a intrat nici măcar un plug aici. Haideți, domnule primar, cu lopata și să ne apucăm de treabă, facem un TikTok, o postare pe Facebook, așa cum se face. Cu respect, așteptăm soluționarea pe toată strada Soporului, Gheorgheni și Colonia Sopor”, se arată în mesaj.

Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece în toată ţara, până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane, unde temperaturile pot cobirî până la -20 de grade.

De asemenea, va continua să ningă în mai multe zone ale ţării, fiind aşteptat strat nou de zăpadă de până la 10 centimetri. De marţi seară, ANM prognozează polei.

Și în București a nins abundent ieri, muncitorii au ieșit să curețe străzile, copiii s-au bătut cu bulgări de zăpadă, iar ANM anunță încă două zile cu ger, polei și ninsori.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în această săptămână, apoi mai caldă decât ar trebui, după care va avea valori specifice perioadei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă de ANM.