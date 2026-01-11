Capitala este timp de trei zile sub o informare meteo ANM de precipitaţii mixte, polei, strat de zăpadă și ger, iar autoritățile au trimis deja muncitorii în teren.

Prima zăpadă din București, în 2026: 312 utilaje și 1.144 muncitori curăță străzile

Zăpada s-a așternut duminică dimineața în București, muncitorii au ieșit să curețe străzile, iar copiii se bucură de omăt în parcuri, 11 ianuarie 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Prognoza meteo ANM arată că în București, gerul va face ca mercurul din termometre să nu mai depășească -13 grade Celsius, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15 cm în aceste zile.

Primăria Municipiului București (PMB) informează duminică la prânz că peste 300 de utilaje de salubrizare și 1.100 de muncitori sunt pe teren încă de dimineață, pentru a deszăpezi și a împrăștia material antiderapant pe străzi.

Acțiunile se desfășoară atât mecanizat, cât și manual, pentru siguranța circulației.

„312 utilaje de salubrizare și 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăță zăpada și împrăștie material antiderapant, atât mecanizat, cât și manual, astfel încât voi să puteți circula în siguranță”, a transmis PMB.

Prioritate au bulevardele și străzile principale, pantele, rampele, podurile, trecerile de pietoni, stațiile STB și zonele intens circulate.

Pentru a sprijini eforturile autorităților, Primăria București reamintește că agenții economici și asociațiile de proprietari trebuie să curețe trotuarele de zăpadă.

Primăria București: muncitorii dau zăpada și împrăștie material antiderapant

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își adapteze viteza la condițiile de drum și să se echipeze cu anvelope de iarnă.

Potrivit datelor furnizate de PMB, situația pe sectoare este următoarea:

  • Sector 1, Romprest: 45 utilaje, 310 operatori, 31 coordonatori
  • Sector 2, Supercom: 38 utilaje, 130 operatori, 8 coordonatori
  • Sector 3, Direcția de Salubritate: 60 utilaje, 150 operatori
  • Sector 4, Rosal: 57 utilaje, 250 operatori
  • Sector 5, Salubritate: 51 utilaje, 130 operatori, 7 coordonatori
  • Sector 6, Administrația Serviciului Public de Salubrizare: 61 utilaje, 174 operatori.

Acțiunile de deszăpezire au început încă din timpul nopții, când 312 utilaje și 540 de muncitori au intervenit pe străzi.

„Azi, continuă munca fără oprire. ANM anunță ninsoare pe tot parcursul zilei și apreciază că se va mai depune 4-6 cm de zăpadă. Până mâine dimineață, grosimea stratului de zăpadă, în #București, va fi de 12-15 cm”, a mai precizat PMB.

Imagini cu Bucureștiul acoperit de zăpadă. Muncitorii curăță străzile, copiii se bat cu bulgări, ANM anunță încă două zile cu ger, polei și ninsori

Muncitorii sunt pe teren, copiii se bucură de zăpadă

În București, ninge de sâmbătă seara. Înainte de miezul nopții, temperatura scăzuse sub 0 grade și ningea destul de abundent.

Duminică, la ora 09:00, grosimea stratului de zăpadă era de 10 cm la stația meteo București Afumați și de 9 cm la București Filaret, potrivit Meteoplus.

Duminică la prânz, după câteva ore de ninsoare, copiii au ieșit bucuroși la zăpadă în parc. Fie că se dau cu sania sau se bat cu bulgări de zăpadă, Parcul Cișmigiu din București era plin duminică la prânz.

Tot atunci, muncitorii erau pe teren și în zona Pieței Universității din Capitală, unde strângeau zăpada de pe străzi.

Și Primăria Sectorului 2 a anunțat că angajații de la salubritate sunt pe teren duminică la prânz și intervin în zonele cu zăpadă, acolo unde este nevoie.

București, 2 zile sub informare meteo ANM de ger, polei și strat de zăpadă

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, municipiul București este timp două zile sub o avertizare de vreme deosebit de rece, ninsori și polei.

„În intervalul 11 ianuarie ora 01:30 – 13 ianuarie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”, se arată în avertizarea meteo ANM transmisă duminică noapte.

La sfârșitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 12-15 cm, estimează meteorologii.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi mai caldă decât ar trebui, după care va avea valori specifice perioadei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă de ANM.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc"

