Piața Emanuil Gojdu a devenit Piața Mihai Viteazul

De la 1 ianuarie 2026, Piața Emanuil Gojdu se numeşte Piața Mihai Viteazul, în urma unei hotărâri a Consiliului Local Oradea. Oamenii pot solicita acum noi certificate de nomenclatură stradală.

„Direcţia Arhitect Şef atrage atenţia riveranilor din Piaţa Mihai Viteazul (fosta Piaţa Emanuil Gojdu) că toţi proprietarii de imobile pot să solicite în mod gratuit Primăriei municipiului Oradea eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa prin care se atestă noua denumire (numărul administrativ va rămâne acelaşi)”, a transmis Primăria Oradea, într-un comunicat de presă.

Certificatul şi adresa se emit în baza unei cereri-tip, care trebuie însoţită de: cartea de identitate sau CUI-ul societăţii comerciale, în copie, extras CF vechi de cel mult un an şi plan topografic semnat şi ştampilat de topograf autorizat sau schiţă topografică cu viza OCPI în concordanţă cu CF-ul. De la prezentarea planului topografic fac excepţie apartamentele situate în blocurile de locuinţe.

Rezidenții din Piața Mihai Viteazul trebuie să-și schimbe buletinul

Primăria Oradea a mai anunțat că toți cetăţenii care locuiesc în zona Piața Mihai Viteazul „au obligaţia să îşi schimbe cartea de identitate”.

„Conform legii, atunci când intervine o modificare în ceea ce priveşte domiciliul, inclusiv prin schimbarea denumirii străzii, termenul de înlocuire a cărţii de identitate este de 15 zile“, a declarat şeful Biroului de Evidenţă a Persoanelor, Nicoleta Cherei pentru Bihoreanul.

Locuitorii care nu îşi înlocuiesc documentele de identitate riscă amenzi între 250 de lei şi 500 de lei. Cum schimbarea adresei s-a datorat redenumirii străzii de către primărie, nu locuitorilor, aceștia ar putea scăpa doar cu un avertisment.

„Înlocuirea documentului de identitate în cazul celor care nu au mai avut până acum carte electronică de identitate se va face gratuit. În cazul în care este vorba de solicitarea celei de-a doua cărţi de identitate electronice, solicitantul va datora 70 de lei. Dacă va dori doar carte de identitate simplă, care nu are valoare de document de călătorie, solicitantul va plăti pentru ea 40 de lei”, a mai spus Nicoleta Cherei.

