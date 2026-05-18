Încă din anul 2020, un număr de 114 familii așteaptă mutarea în blocul încă nefinalizat din Prelungirea Ghencea!

„Grupul de familii care luptă pentru locuințe sociale în Prelungirea Ghencea alături de Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire solicită reluarea urgentă a lucrărilor la blocul de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea nr. 322-326, singurul proiect de construcție dedicat locuirii sociale din ultimii 30 de ani derulat de Primăria Municipiului București”, anunță organizatorii.

Aceștia solicită reluarea urgentă a lucrărilor la bloc, finalizarea construcției și mutarea familiilor în locuințe până la final de an.

„Proiectul de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea a fost blocat de nenumărate ori, mutat de la instituție la instituție, amestecat în hățișuri birocratice și amânat de fiecare administrație nouă. Condițiile de viață au devenit mai precare, iar lupta cu morile de vânt și-a lăsat amprenta pe sănătatea mintală și fizică a celor mai multe dintre familii, care așteaptă al 6-lea an deja”, potrivit sursei citate.

