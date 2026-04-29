Potrivit unor surse citate de serviciul BBC în limba rusă, restricțiile vor fi „mai aspre” decât cele preconizate anterior și vor dura cel puțin trei zile, începând de pe 6 și până pe 9 mai.

BBC relatează că autoritățile vor bloca apelurile vocale mobile, schimburile de SMS-uri și conexiunile la internet. Accesul va fi interzis inclusiv pe site-urile de pe așa-zisa „listă albă” permisă de regimul de la Moscova. Raza de blocare a fost extinsă de la centrul Moscovei până la șoseaua de centură a capitalei ruse.

Moscova s-a mai confruntat cu blocarea internetului mobil, timp de trei săptămâni, până în data de 24 martie. Kremlinul a invocat atunci „motive de securitate”. Potrivit unei surse Kommersant din piața IT, pagubele cauzate de întreruperea internetului la Moscova au fost estimate la aproximativ un miliard de ruble pe zi (11,4 milioane de euro).

Spre deosebire de paradele anterioare, cea de anul acesta va dura doar 40 de minute, fără participarea echipamentelor militare. Numărul invitaților va fi redus semnificativ, de la câteva mii la doar câteva sute.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că parada va avea loc într-un „format redus”. „Este vorba despre situația operațională”, a spus el, acuzând apoi Ucraina că „s-a lansat cu toată forța în activități teroriste”.

Anterior, șeful Consiliului de Securitate al regimului de la Moscova, fostul ministru al apărării Serghei Șoigu, a recunoscut că toată Rusia este în raza dronelor ucrainene.

Rusia pare că nu mai dispune de apărare aeriană pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, care lovesc în principal instalațiile petroliere, una dintre cele mai importante surse de finanțare a mașinii de război a Kremlinului.

