Licitația are loc la sala de sport a Școalii Gimnaziale nr.1 – Corp A, str. Barbu Lăutaru nr.10.

Până pe 3 septembrie, conform Primăriei Brașov, trebuie trimise cererile de atribuire pentru licitația din 9 septembrie. Cererile se pot transmite online accesând link-ul https://serviciielectronice.brasovcity.ro/…/obtinere…, la adresa de e-mail contact@brasovcity.ro sau pot fi depuse la sediul Primăriei Municipilui Brașov din bd. Eroilor nr.8, Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Între 2 și 18 septembrie sunt programate șase sesiuni în zona Calea București – Strada Carpaților. Pentru primele străzi, actele au putut fi depuse până pe 27 august 2025.

După Bartolomeu, Răcădău și Noua, a venit și rândul licitațiilor pentru locurile de parcare de reședință din Astra II.

Prima licitație vizează străzile Poienelor 2, Cocorului, Calea București nr.96-106 (partea pară), Carpaților nr.64A și nr. 89, Colonia Metrom.

