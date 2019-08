Țara conquistadorilorse regăsește pe listele cu locuri de văzut ale celor pasionați de cultură, artă, gastronomie sau istorie, aici reunindu-se cetăți medievale, fortărețe regale, palate somptuoase, muzee prestigioase și câte și mai câte minuni. Pe toate le poți bifa în Marele Tur al Spaniei, alături de Europa Travel, într-un circuit de 9 zile la tariful special de 649 euro/persoană, pentru plecarea din 05.09! Rezervă călătoria până la 29.08 și primești Bonus excursia la Segovia!

Barcelona și Madrid, cultură și artă

Cel mai artistic oraș spaniol este Barcelona, capitala Cataloniei și orașul geniului Gaudi, unde poposesc anual aproape 18 mil. de turiști dornici să vizitezi magnifica Catedrală neterminată Sagrada Familia, o capodoperă gotică cu 18 turnuri. O plimbare pe Las Ramblas, celebra arteră pietonală din mijlocului orașului, degustări de fructe de mare și pește în colorata piață Mercat de la Boqueria și o vizită la magnificul Parc Guell, celebru pentru căsuțele din mozaicuri ce par din turtă dulce, sunt doar câteva dintre experiențele de care te poți bucura în Barcelona.

În ținutul deluros al Cataloniei, ascunsă între stâncile de gresie ale Muntelui Montserrat se află Mănăstirea Benedictă cu același nume, un loc plin de legende unde se presupune că Percival, Cavalerul Mesei Rotunde, ar fi descoperit „Sfântul Graal”. Pe drumul spre Madrid, vei vizita Mănăstirea-Palat El Escorial, vechea reședință a Regelui Filip al II lea, parte din UNESCO, și Valea Celor Căzuți, cu monumentul ridicat în cinstea celor ce au pierit în timpul Războiului Civil.

Agitat, cultural și cu un aer cosmopolit, Madrid îmbină tradiția cu modernitate. Bate la pas centrul orașului începând cu Puerta del Sol, unde se conectează mai multe aleile strâmte, piața fiind marcată prin celebra statuie El Oso y El Madrono. Simbol al locului este Palacio Real, unul dintre cele mai mari palate europene cu 2000 de camere somptuoase din care numai 50 sunt deschise publicului. Iubitorii de artă nu pot rata Muzeul Prado, unul dintre cele mai prestigioase centre culturale din lume, remarcabil prin colecția fabuloasă de 9000 de tablouri și 5000 de schițe, semnate de mari artiști internaționali.

Pe urmele regilor

Unul dintre cele mai elegante orașe din nordul Spaniei, Segovia poate fi explorat opțional alături de Europa Travel. Orașul din Castilia y Leon este ticsit de obiective turistice, remarcându-se prin magnificul Apduct Roman (monument de patrimoniu mondial UNESCO), seducătorul Palat Alcazar, Marea Catedrală gotică și Piața San Martin.

Următoarea parte a călătoriei este dedicată explorării orașului Aranjuez, una dintre destinațiile preferate ale madrilenilor, unde se ridică semeț Palacio Real, o încercare a bourbonilor de a realizat varianta lor a Palatului Versailles din Paris. În Toledo vei face cunoștință cu vechile tradiții ale meșterilor armurieri, orașul înconjurat de râul Tajo fiind un muzeu în aer liber cu străzi pietruite înconjurate de ziduri fortificate și mănăstiri medievale.

Tradiții maure în Andaluzia

Cea mai mare regiune spaniolă, Andaluzia este locul unde poți pătrunde în atmosfera tradițională a Spaniei, începând cu elegantul Cordoba – orașul luptelor cu tauri, cu al său centru istoric parte din UNESCO. Simbolul locului este Moscheea Mezquita, singura construcție cu stil amestecat între cel islamic și cel maur, ce este înconjurată de o impresionantă plantație de portocali și mandarini.

Capitala Sevilla se mândrește cu numeroase monumente de patrimoniu mondial, așa cum este Mormântul lui Cristofor Columb din Catedrala Sevilla, în timp ce, Granada te întâmpină cu măreața Fortăreață maură Alhambra, un complex ce cuprinde câteva palate, un fort, o mănăstire și o impresionantă grădină mediteraneană.

Ultima parte a circuitului este dedicată vizitării Valenciei, unul dintre cele mai vibrante, cosmopolite și inovatoare orașe spaniole, unde istoria se întrepătrunde perfect cu modernitatea. Vizitează aici futuristul Complex al Artelor și Științelor, ce cuprinde un imens Cinema Imax, un glob uriaș din sticlă, încântătoarele Grădini suspendate Umbracle, cel mai mare acvariu din Europa, plus multe alte atracții.

Nu rata nici zona istorică a Valenciei, marcată prin Arena Coridelor și Plazza Almoida, unde se înalță Catedrala gotică valenciană, și cele două Turnuri Serranos, de unde ai parte de priveliști monumentale asupra orașului.

