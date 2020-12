Serviciile de urgență, inclusiv ambulanța și echipajele de pompieri, au intervenit la fața locului în zona Stamford Hill.

Un refugiu de autobuz a fost distrus de o mașină cenușie, care a intrat într-un copac.

BREAKING: SEVERAL people are injured after a car mounted the pavement and ploughed into pedestrians in the Hackney area of London. Police confirmed that the incident is not terror related#Hackney #Londonhttps://t.co/Bbav6vydFL