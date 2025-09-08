Însoțit de trei dansatoare cu alură latino-americană, germanul cunoscut pentru stilul său latino-pop Lou Bega a fost principalul responsabil pentru distracție. „I Got a Girl”, „Give It Up” sau „Sweet Like Cola” au fost câteva dintre piesele cântate de artist.

La un moment da, a susținut că primește un telefon de la „domnul președinte” al României, pe care l-a și alintat „mister Nicusor” sau „Nikki”. Lou Bega a pretins că președintele i-a cerut să cânte și celebra piesă „Mambo no. 5”, pe care neamțul a interpretat-o și în centrul Bucureștiului în 2007, când România a aderat la UE.

La finalul concertului, Lou Bega a făcut aceeași glumă cu telefonul primit de la președinte și a cântat iar melodia care a fost pe primul loc în 20 de țări europene în 1999.

O altă surpriză a ultimei seri de la MyRetro Festival a fost prezența în public a unuia dintre cei mai cunoscuți participanți la emisiunea Insula iubirii, ispita George Ivănescu „Jaguarul”. Acesta a apărut în mulțime înconjurat de bodyguarzi și s-a pozat cu toți cei care au dorit să-și facă un selfie cu el, în special adolescenți. „Jaguarul” a rămas cu petrecăreții chiar și după ce s-au încheiat concertele, dansând pe ritmurile mixate de DJ Pappa M.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE