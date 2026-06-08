Daniel Băluță, primarul sectorului 4, precizează că se va lucra doar pe timp de noapte, între orele 23:00 și 5:00, când tramvaiele nu se află pe traseu.

„Începând din această noapte (8 iunie – n.r.), demarăm lucrările de amenajare a scuarului central de pe Calea Văcărești, așa cum v-am anunțat și în zilele trecute. Vom lucra doar în intervalul orar 23:00 – 5:00, atunci când tramvaiele nu se mai află pe traseu, iar traficul auto este mult mai redus decât pe timpul zilei”, a precizat, luni, primarul, pe Facebook.

Edilul își cere scuze locuitorilor pentru posibilul disconfort temporar: „Așa cum este firesc, lucrările de aici ar putea crea un anumit grad de disconfort temporar. Pentru acest lucru, le cer scuze locuitorilor din zonă și le mulțumesc pentru înțelegere!”.

Proiectul prevede un coridor verde, cu peste 300 de arbori, la finalul lucrărilor.

„Vor reduce poluarea, vor reține particulele de tip PM10 și PM2,5 produse de emisiile auto și ne vor oferi un aer mai curat. Prin coronamentul lor, în zilele caniculare, vor umbri asfaltul și vor reduce supraîncălzirea acestuia și, implicit, a orașului. În plus, vor diminua zgomotul produs de tramvaiele care circulă pe Calea Văcărești și vor face ca tranzitarea sau locuirea în această zonă să fie mult mai plăcută și mai prietenoasă”, a mai scris Daniel Băluță pe Facebook, la începutul lunii iunie.

Lucrările nu vor reduce dimensiunea părții carosabile, fiind disponibile, în continuare, trei benzi pentru fiecare sens de circulație. La finalul proiectului, pe sensul dinspre Tineretului, autobuzele și troleibuzele vor circula mult mai lejer doar pe banda 1, și nu pe cea de-a doua, cum se întâmplă acum, pentru că va fi reconfigurată trama stradală astfel încât mijloacele de transport în comun să nu mai fie nevoite să evite mașinile parcate prea mult în carosabil.

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