Drumurile expres pe care se circulă în 2026

În România sunt deschiși circulației în mod oficial 138,95 kilometri de drum expres veritabil. Această rețea oficială este împărțită astfel: DEx12 Craiova – Pitești, DEx16 Legătura Oradea – A3 și DEx4 Tureni – A3.

DEx12 Craiova – Pitești este finalizat integral și măsoară 121 de kilometri, permițând o conexiune rapidă cu Autostrada A1.

DEx16 Legătura Oradea – Autostrada A3 are o lungime totală de 18,96 kilometri, însă doar 13 kilometri sunt construiți oficial la profil de drum expres, restul fiind drum național. Acesta face legătura între Varianta de Ocolire a municipiului Oradea și Autostrada Transilvania A3, ajutând semnificativ la fluidizarea traficului spre graniță.

De asemenea, DEx4 Legătura Autostrada A3 – Tureni/DN1 a fost deschis în iulie 2025 și are o lungime de 4,95 kilometri, fluidizând traficul spre Cluj-Napoca.

În luna iunie 2026, rețeaua de drumuri de mare viteză din România deschisă circulației însumează o lungime totală de 1.418 kilometri, valoare care include atât autostrăzile propriu-zise, cât și drumurile expres finalizate.

Primele luni din 2026 au adus o pauză în ceea ce privește „tăierile de panglică” pe șantierele de infrastructură din România. Constructorii și-au concentrat atenția pe loturile programate pentru a doua jumătate a anului.

Termenul stabilit de directorul CNAIR nu a fost nerespectat

De asemenea, în 2026 se așteaptă inaugurarea a încă aproximativ 11 kilometri de drum expres. Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), spunea la sfârșitul anului 2025 că în prima parte a anului va fi gata și DEx Brăila – Galați.

„Dunărea mai aproape: dăm în circulație DEx Brăila – Galați (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila”, a precizat, pe 31 decembrie 2025, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Nu a fost însă așa!

Proiectul e înghețat la 95,5% de 6 luni

Drumul expres Brăila – Galați, denumit tehnic DEx6, are o lungime totală de 10,77 kilometri. Contractul pentru realizarea acestei șosele de mare viteză a fost atribuit asocierii de companii românești deținute de Dorinel Umbrărescu, respectiv Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct.

Foto: CNAIR

Contractul a fost semnat în aprilie 2021, pentru 371,4 milioane de lei. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis pe 1 iulie 2021, antreprenorul având la dispoziție inițial 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Deși planurile inițiale și contractul prevedeau ca drumul să fie complet gata în prima parte a anului 2024, complexitatea tehnică a mutat succesiv termenele de finalizare.

Pe de o parte, studiile geologice de detaliu au relevat o natură a terenului diferită față de faza studiului de fezabilitate, ceea ce a impus modificarea cotei de fundare a piloților și executarea unui volum suplimentar de lucrări. Pe de altă parte, din considerente organizatorice, Ministerul Mediului a pus la dispoziția constructorului amplasamentul pentru fundațiile de mare adâncime de la structura peste râul Siret și viaductele adiacente cu o întârziere de peste zece luni, respectiv abia la sfârșitul lunii mai 2023, potrivit CNAIR. Coroborate, aceste impedimente au determinat o primă extensie oficială a duratei de execuție, mutând termenul inițial din aprilie 2024 până în decembrie 2025.

În prezent, stadiul fizic oficial raportat de CNAIR se menține în jurul a 95,5%. Acest procent este „încremenit” în rapoarte de cel puțin șase luni, respectiv de la finele anului trecut.

Ce blochează DEx6 Brăila – Galați

Una dintre cele mai spectaculoase structuri ale proiectului, podul hobanat peste râul Siret, situat chiar la ieșirea din Galați spre Brăila, bate pasul pe loc. Constructorii sunt ținuți în loc de subcontractorul italian, care întârzie livrarea elementelor esențiale pentru finalizarea podului. Astfel, lucrările sunt blocate la acest pod din lipsa hobanelor.

Structura totală are o lungime de peste 1,7 kilometri deoarece include viaducte masive de acces peste complexul feroviar din zonă și peste digul de protecție. Podul hobanat propriu-zis se întinde peste râul Siret și are o lungime de 307 metri. Deschiderea centrală măsoară 130 de metri, fiind completată de două deschideri secundare de câte 80 de metri. Ca mărime, acesta este al doilea pod hobanat din România, fiind depășit doar de cel de la Agigea.

„Acolo în mod normal trebuia să fie gata până acum. În afară de podul hobanat de peste Siret, tot drumul este gata, e finalizat, din ce am discutat cu constructorii. Hobanele respective au fost comandate din Italia și cei care trebuiau să le livreze au întârziat livrarea lor de șantier. Au tabliere acolo, toate elementele, mai puțin aceste hobane. Problema la podurile hobanate și la cele suspendate este că dacă nu ai hobanele sau tiranții, depinde de categoria podului, nu poți să montezi tablierul…”, a precizat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, pentru „Libertatea”.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Acesta a explicat și de ce a apărut această problemă cu habanele: „Asta trebuie să o punem în context geostrategic. Până să înceapă războiul din Ucraina, era o fabrică în Ucraina care producea inclusiv astfel de hobane. De când a început războiul, ea s-a închis. Producătorii din alte părți sunt foarte încărcați. Practic la tronsonul acesta de drum expres, de 11 km, singura problemă acuma ține de finalizarea podului, care este îngreunată de aceste hobane care nu mai vin”.

Va fi deschis drumul până la sfârșitul anului?

Noul termen estimat de autorități pentru finalizarea proiectului a fost decalat pentru toamna acestui an.

Cu toate acestea, întrebat de „Libertatea” dacă va fi deschisă circulația pe DEx6 Brăila – Galați până la sfârșitul lui 2026, Alin Șerbănescu a răspuns: „Dacă vin hobanele la timp, da. Asta nu mai ține de constructor, ține de producătorul de hobane. Restul drumului e terminat, e finalizat, are asfalt, are marcaj, are parapeți, viaductele care sunt componente ale acestui drum sunt finalizate. Ne mai lipsește acest pod care depinde de momentul în care vin hobanele. Cu cât vin mai repede cu atât mai bine”.

Drumul Expres Brăila – Galați va avea 2 benzi de circulație, pe fiecare sens, 3 poduri, 2 viaducte și un pasaj. El va fi o alternativă viabilă pentru traficul greu de pe DN22B, asigurând o conexiune rapidă între cele două orașe, dar și cu podul suspendat peste Dunăre de la Brăila.