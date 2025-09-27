Analizați cu atenție fiecare detaliu și apelați la specialiști

Capcanele imobiliare sunt aceleași, în mare și sunt la fel de ușor de detectat de un specialist, spune arhitectul Radu Negoiță, autorul proiectului „Case Strâmbe pe Radar”. Problemele încep adesea din încrederea excesivă în propriile gusturi sau în părerile prietenilor și familiei. „Dacă mama, tata sau prietenii spun că arată bine, înseamnă doar că prezentarea a fost bună, nu că merită cumpărat”, ne avertizează arhitectul.

Spre exemplu, normele tehnice spun că o cameră trebuie să aibă minimum 12 mp, dar forma camerei poate transforma un apartament conform standardelor într-un spațiu practic de nelocuit. Pentru a evita capcanele ascunse, cumpărătorii trebuie să analizeze cu atenție fiecare detaliu și să nu se lase păcăliți doar de prețul atractiv.

Lucrurile la care trebuie să fii atent atunci când achiziționezi o locuință, explicate de experți: „Cumperi pentru a-ți crește calitatea vieții, nu pentru a deveni proprietar”
Arhitect Radu Negoiță, Foto: arhivă personală

Tipul de locuință dorit

Experții Imbiliare.ro consultați de Libertatea.ro îți explică pe scurt la ce să fii atent atunci cănd cumperi o locuință

Locuință nouă

  • verifică reputația dezvoltatorului, mai ales dacă are în portofoliu și alte proiecte rezidențiale – află detalii despre acestea, dacă au existat probleme, întârzieri
  • poți cere o expertiză detaliată realizată de un specialist – verificările costă între câteva sute de euro și pot ajunge la 1.000 euro în funcție de topul proprietății și de gradul de detaliu// îi poți găsi pe cont propriu sau cu ajutorul unui agent imobiliar
  • verificarea branșamentului la utilități/ a materialelor folosite în construcție 
  • ai costuri mai mari în prezent, după majorarea cotei TVA de la 9%, respectiv 19%, la 21%
Imaginea arată o machetă arhitecturală a unui ansamblu rezidențial format din mai multe blocuri de apartamente. Blocurile sunt dispuse în jurul unor curți interioare cu spații verzi și locuri de parcare
Doar în ultimul an, prețul mediu solicitat pentru apartamentele aflate în blocuri noi a crescut cu 16% la nivelul Capitalei și s-a apropiat, pas cu pas, de pragul de 2.300 euro/mp util. Foto: Hepta

Locuințe vechi (apartament în bloc comunist/casă veche)

  • află detalii despre modificările structurale realizate la nivelul său care pot pune în pericol clădirea în cazul unui cutremur – de exemplu pereți înlăturați în apartament/ modificări în compartimentarea locuinței
  • analizează situația juridică a imobilului, mai ales în cazul în care discutăm despre case vechi din perioada interbelică- ai nevoie de ajutorul unui notar
  • verifici dacă clădirea se află pe lista celor cu risc seismic

Fii realist când iei un credit ipotecar

Indiferent de locuința pe care vrei să o cumperi trebuie să fii realist cu privire la cheltuielile lunare pe care le vei avea, mai ales dacă faci achiziția cu ajutorul unui credit ipotecar – rata nu ar trebui să depășească 30%-35% din veniturile nete lunare// la aceasta se adaugă costurile cu utilitățile și costurile legate de mobilarea locuinței/ în cazul proprietăților vechi ai și costuri aferente potențialelor lucrări de renovare

Cei mai mulți cumpărători caută în 2025, potrivit datelor Imobiliare.ro, apartamente cu 2 camere care dispun de centrală termică, sunt poziționate în imobile aflate în apropierea stațiilor mijloacelor de transport în comun și dispun de loc de parcare sau garaj.

Lucrurile la care trebuie să fii atent atunci când achiziționezi o locuință, explicate de experți: „Cumperi pentru a-ți crește calitatea vieții, nu pentru a deveni proprietar”
Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro

Asigura-te că îți vei crește calitatea vieții

Prețul este un aspect important, dar nu trebuie să fie singurul care dictează decizia de achiziție.

„Atunci când cumperi, e bine să te ferești de tentația celui mai mic preț pentru că de regulă acesta vine și cu cel mai mare compromis. Cumperi pentru a-ți crește calitatea vieții, nu pentru a deveni proprietar. De aceea, criterii precum locația, accesul la mijloacele de transport și proximitatea față de un parc sau spații verzi sunt mai importante, pe termen lung, decât cel mai mic preț”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România a ajuns, la finele lunii trecute, la valoarea de 1.886 euro/mp util, după un avans cu 16% în ritm anual, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

