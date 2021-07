Replica vine după ce premierul Florin Cîțu a susținut că Monica Anisie a fost amenințată cu „repercursiuni” dacă îl susține pentru șefia partidului și a comparat modul în care e condus PNL cu „o dictatură”.

„E o glumă. Mă cunoaşteţi. Pentru mine democraţia este fundamental şi în societate şi în partid. Cred că în puţine perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul. Dovada cea mai bună este că se pot exprima în felul acesta şi că nimeni nu păţeşte nimic. Deşi am fost sac de box pentru mulţi dintre colegii mei, am mers mai departe şi am condus partidul în mod democratic”, a afirmat, marţi, Ludovic Orban.

Cu ocazia alegerilor de luni pentru șefia PNL Sector 2, Florin Cîțu a spus că în partid s-a ajuns la situaţia în care să îţi fie teamă să ai opţiunea.

„Monica, a venit rândul meu să te sprijin pe tine. Tu m-ai susţinut din primul moment în care mi-am anunţat candidatura şi aş vrea, cu permisiunea ta, să le spun oamenilor prin ce ai trecut atunci, pentru că ţi-a fost teamă să vii la acea poză, să vii lângă mine, ţi-a fost teamă de repercusiuni. Aşa am ajuns în Partidul Naţional Liberal – să-ţi fie teamă să ai o opţiune, să-ţi fie teamă să spui public că vrei să ai o opţiune, opţiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatură”, a afirmat Cîţu.

Fost ministru al educaţiei, Monica Anisie, a câştigat luni seară alegerile pentru funcţia de preşedinte al PNL Sector 2, în fața contracandidatului Oana Nicolescu, șefa DSP București.

Anisie a fost însă acuzată de un tânăr liberal că l-a zgâriat cu unghiile ca să se asigure că nu se fură la numărarea voturilor. Monica Anisie a replicat că nu a comis un astfel de gest.

