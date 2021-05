„Noi vom demara festivalul democraţiei în PNL, care nu înseamnă numai congresul şi alegerea preşedintelui partidului, înseamnă adunări generale în fiecare organizaţie locală, conferinţe judeţene în fiecare judeţ şi abia după aceea se va alege echipa de conducere a PNL. Eu mă prezint cu încredere, cunosc foarte bine PNL, practic, aş putea spune că sunt cel mai bun cunoscător al PNL şi nu numai, în general, al ţării.

Am umblat extrem de mult în anii carierei publice pe care am avut-o şi cunosc nevoile comunităţilor locale, primari, reprezentaţi ai administraţiei locale. Simt bine pulsul PNL şi mai ales că oamenii nu trebuie să rişte pe mâna mea, pentru că eu am arătat în patru ani de zile de ce sunt capabil”, a spus Ludovic Orban.

Acesta și-a argumentat candidatura pentru un nou mandat prin faptul că a preluat partidul la un scor mic în sondaje și l-a condus la două victorii în alegeri și la formarea noului guvern.

„Când a fost aleasă actuala conducere a PNL, partidul era într-o situaţie de criză, după un rezultat foarte slab în alegerile parlamentare şi cu un scor în sondaje foarte mic. Am câştigat alegerile europarlamentare, alegerile prezidenţiale cu preşedintele Klaus Iohannis candidat, cu cel mai mare scor obţinut vreodată de un candidat de dreapta.

Am câştigat alegerile locale cu cel mai mare scor obţinut de o formaţiune politică de dreapta. La alegerile parlamentare am înregistrat scorul pe care l-am înregistrat după un an de pandemie, secetă, inundaţii, fiind cel mai greu an de guvernare, cel mai greu prin care a trecut România în ultimii 30 de ani. Şi într-un fel, opţiunile populaţiei au fost influenţate de măsurile de restricţie pe care a trebuit să le luăm (…).

Am ce să arăt colegilor mei şi candidez extrem de serios pentru un proiect important pentru România, şi anume, un salt economic, un salt în dezvoltare, un salt în ceea ce priveşte afirmarea şi respectul faţă de România în rândul Uniunii Europene şi naţiunilor lumii”, a afirmat Orban.

El i-a mai transmis primarului din Cluj că nu poate să își anunțe susținerea pentru Florin Cîțu în condițiile în care premierul nu și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL.

Tot sâmbătă, premierul Cîțu a evitat să răspundă dacă va ține cont de această opinie și dacă va candida la șefia Partidului Național Liberal, condus acum de Ludovic Orban.











Citeşte şi:

Director Untold, revoltat după organizarea pelerinajului de la Șumuleu: „Care e diferența de un festival?”

De ce a fost încuiat imediat după inaugurare centrul pentru victimele violenței sexuale de la Spitalul Universitar de Urgență

Raluca Turcan, întrebată dacă va fi liber și luni, înainte de 1 iunie. „Știu că mulți vor această punte”

PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce s-a întâmplat cu 2 ore înainte ca Ion Dichiseanu să moară. S-a aflat abia azi de victoria lui

Observatornews.ro Tinerii morți în accidentul de la Medgidia s-au filmat înainte de tragedie: "Bă, las-o mai uşor, ai înnebunit? Mă omori!"

HOROSCOP Horoscop 23 mai 2021. Taurii au nevoie de o atitudine care li se potrivește, dar la care pot ajunge mai rar

Știrileprotv.ro Românii au Talent. Lista completă a finaliștilor din sezonul 11. Când va fi finala

Telekomsport Prezentatoarea TV care s-a cuplat cu un copil de 17 ani. Ea este cu 19 ani mai mare: ”Amândoi eram singuri”

PUBLICITATE De ce autoclavele de clasa B sunt necesare în saloanele de înfrumusețare? (Publicitate)