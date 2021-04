În cabinetul condus de Florin Cîțu, Ministerul Economiei a revenit USR-PLUS care l-a numit pe Claudiu Năsui.

„Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori în guvernul pe care l-am condus. Aici chiar aş spune câteva cuvinte: sufăr pentru faptul că nu are în continuare Ministerul Economiei pentru că realitatea este că, în următorii ani, cum se zice, all it`s about economics, este vorba despre economie. România are o oportunitate de dezvoltare extraordinară, care este provenită din foarte mulţi factori, dar şi din faptul că România va beneficia de finanţări cum nu a mai beneficiat de-a lungul istoriei moderne, ori pentru noi este foarte important ca toate programele de dezvoltare economică, toate programele de susţinere a mediului de afaceri să se operaţionalizeze, să se implementeze cu viteză maximă, indiferent că e vorba despre Măsura 2 capital de lucru, Măsura 3 din banii pe care i-am mobilizat în cursul anului 2020, capital de investiţii, că e vorba de IMM Invest, de Agri Invest (…) de toate programele de sprijinire a mediului de afaceri, trebuie să se operaţionalizeze, să de deruleze cu viteză maximă”; a declarat Ludovic Orban sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Prefectura Mehedinţi.

„It`s about economics” folosit de Ludovic Orban este o aluzie la celebra sintagma „The economy, stupid” atribuită lui James Carville care a fost strategul democratului Bill Clinton. Ea a fost folosit[ în campania prezidențială din 1992 de Bill Clinton împotriva președintelui în exercițiu George H. W. Bush.. De atunci, a fost folosită intens în discursul politic și nu numai, formula corectă fiind ”It’s the economy, stupid” (cel mult It’s all about economy), adesea adaptată și la alte aspecte ale vieții publice.



Liberalul a arătat că „prioritatea maximă” o reprezintă derularea proiectelor de investiţii începute şi pregătirea următoarelor proiecte de investiţii, iar în acest sens trebuie „pregătite” autorităţile, dar şi sprijinite companiile.

„Practic, vrem să transformăm toată România într-un şantier”, a mai afirmat Orban.





