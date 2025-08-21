Avioanele F-35 ar urma să staționeze la baza Mihail Kogălniceanu

În prezent, se poartă discuții între comandanți militari de rang înalt din Europa privind posibilitatea staționării unor avioane F-35 americane la baza Mihail Kogălniceanu, unde NATO dezvoltă cea mai mare bază aeriană de pe continent, menită să descurajeze Rusia de la noi atacuri.

Deși luni Trump a respins ideea desfășurării de trupe americane pe teren în Ucraina, el a afirmat că este dispus să acorde sprijin „aerian” ca parte a angajamentelor de securitate.

După această declarație, liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au avut o întâlnire, iar ulterior, generali americani și europeni (din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia) s-au reunit la Washington pentru a discuta detaliile logistice.

Liderii europeni cer garanții pentru Ucraina

Pe lângă avioanele de luptă americane din România, europenii cer garanții pentru menținerea accesului la sateliții americani de recunoaștere și GPS în sprijinul Ucrainei, precum și furnizarea de sisteme Patriot și NASAMS pentru apărarea aeriană.

De asemenea, solicită permisiunea de a efectua misiuni de recunoaștere deasupra Mării Negre cu avioane spion.

Ca parte a „coaliției celor dispuși”, Marea Britanie și-a exprimat intenția de a trimite avioane Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă de 3.000-5.000 de militari pentru instruirea armatei ucrainene. Franța, Canada și Australia ar putea, la rândul lor, să trimită trupe.

Rusia se opune categoric desfășurării de forțe occidentale

Moscova se opune categoric desfășurării oricăror forțe occidentale. Miercuri, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Rusia și China ar trebui să aibă drept de veto asupra oricărei forme de sprijin militar pentru Ucraina, calificând discuțiile NATO despre garanțiile de securitate drept „un drum înfundat”.

El a invocat modelul negocierilor de la Istanbul din 2022, care prevedeau ca membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU (SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia și China) să poată bloca orice ajutor militar pentru Ucraina – fapt ce ar oferi Kremlinului puterea de a opri sprijinul occidental.

Între timp, amiralul Sir Tony Radakin, șeful Statului Major al Apărării britanice, a participat la discuții la Pentagon și la o întâlnire virtuală cu liderii militari NATO, unde s-a discutat despre consolidarea sprijinului acordat Ucrainei.

