Dacă până acum se rezuma la măsuri reactive, precum ascunderea tastaturii când introduci PIN-ul sau alegerea unor parole mai complexe, noile tehnologii bazate pe inteligență artificială și pachetul Google Theft Protection fac ca prevenirea furturilor să fie mai eficientă.

Potrivit Engadget, aceste funcționalități sunt acum mai ușor de accesat și integrează instrumente avansate de securitate.

Funcționalități noi pentru protecția telefonului

Una dintre cele mai utile noutăți este detectarea mișcării telefonului. Dacă device-ul este smuls din mâna utilizatorului, funcția Theft Detection Lock blochează automat ecranul. În plus, dacă hoțul încearcă să dezactiveze conexiunea mobilă prin scoaterea cartelei SIM sau activarea modului Avion, funcția Offline Device Lock intră în acțiune rapid, blocând telefonul după o perioadă scurtă de timp.

O altă veste bună: utilizatorii care folosesc un telefon Android cu versiunea 10 sau mai recentă nu trebuie să caute prea mult pentru a activa aceste funcții. Acestea sunt integrate direct în serviciile Google Play.

Totuși, este important de menționat că telefoanele entry-level cu Android Go Edition, tabletele Android sau gadget-urile care nu includ toate serviciile Google Play ar putea să nu beneficieze de aceste opțiuni.

Cum activezi funcțiile de protecție antifurt pe Android?

Configurarea funcțiilor de protecție diferă în funcție de modelul telefonului. Spre exemplu, pe device-urile Samsung, opțiunile sunt în meniul Setări → Securitate și confidențialitate → Protecția dispozitivului pierdut → Protecție împotriva furtului.

Pentru telefoanele Google Pixel, „traseul” este ușor diferit: Setări → Securitate și confidențialitate → Deblocarea dispozitivului → Protecție împotriva furtului.

Funcția principală este Theft Detection Lock, care detectează mișcările bruște, precum smulgerea telefonului din mâna utilizatorului, și blochează automat ecranul. După activare, telefonul va reacționa imediat la orice mișcare suspectă.

De asemenea, activarea funcției Offline Device Lock asigură protecția telefonului chiar și atunci când conexiunea la rețea este dezactivată. Aceasta blochează ecranul fără a necesita o conexiune locală.

Securizarea completă a telefonului

Pe lângă măsurile automate, este esențial să folosești un PIN, autentificare biometrică și o parolă complexă. Google solicită în mod explicit un ecran blocat pentru funcții precum Identity Check, care poate verifica periodic identitatea utilizatorului. Această funcție devine utilă mai ales când telefonul este utilizat în afara locațiilor obișnuite, precum acasă sau la birou.

Pe smartphone-urile Samsung există o pagină dedicată pentru protecția împotriva furtului, care funcționează împreună cu instrumentele proprii ale companiei pentru localizarea dispozitivelor pierdute

Totodată, activarea funcției Remote Lock este crucială. Aceasta permite blocarea telefonului de la distanță, accesând android.com/lock, introducând numărul de telefon și urmând instrucțiunile. Remote Lock funcționează chiar dacă device-ul e trecut pe o altă rețea.

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