„Lumea noastră se prăbușește”. Ce înseamnă pentru femei revenirea talibanilor la putere

O imagine tulburătoare a apărut pe rețelele de socializare, după ce talibanii au înconjurat capitala Kabul. În poză, un bărbat dă cu vopsea peste fotografiile cu tinere din vitrină. „Talibanizarea Kabulului a început”, este mesajul transmis de jurnalista care a publicat poza.

Talibanii sunt cunoscuți pentru linia islamistă dură adoptată, iar un regim controlat de ei va însemna că femeile își vor pierde drepturile și libertățile câștigate în cei 20 de ani în care forțele conduse de SUA au supravegheat tranziția țării către democrație.

Când au condus ultima oară țara, între 1996 și 2001, talibanii au impus legea Sharia, o interpretare strictă a legii islamice. Adică, femeile nu pot lucra, nu pot ieși din locuință fără să fie însoțite de un bărbat și trebuie să aibă tot timpul fața acoperită în public. Pentru fete, școala nu mai este o opțiune, accesul fiind interzis.

Până în prezent nu au fost raportate astfel de măsuri extreme în zonele pe care talibanii le-au capturat. Dar numeroasele incidente raportate recent ale tratamentului talibanilor față de femei și fete sugerează că intenționează să revină la guvernare așa cum au făcut-o odinioară, mai arată sursa citată.

De la începutul anului 2021, numărul de decese în rândul civililor a crescut cu aproape 50%, iar printre morți sau aflau mai multe femei și copii decât în oricare an, începând cu 2009, de când se ține statistica, a arătat ONU.

”Talibanii vor suprima libertățile la toate nivelurile, iar noi luptăm împotriva acestui lucru. Femeile și copiii vor avea cel mai mult de suferit, însă forțele noastre încearcă să salveze democrația. Lumea ar trebui să ne înțeleagă și să ne ajute”, spunea un purtător de cuvânt al guvernului, pe 13 august, când talibanii continuau să cucerească oraș după oraș, pentru Reuters.

După ce talibanii vor pune total stăpânire pe țară, strigătele de ajutor ale femeilor vor fi în van, scrie France24.

Pentru o întreagă generație de femei afgane care au intrat în viața publică – și care sunt parlamentari, jurnaliști, guvernatori locali, medici, asistenți medicali, profesori și administratori publici – sunt multe de pierdut.

Ele au lucrat alături de bărbați în comunități neobișnuite să vadă femei în funcții de autoritate și s-au zbătut pentru a construi o societate civilă condusă democratic, sperând să deschidă oportunități pentru următoarele generații de femei.

Zahra, în vârstă de 26 de ani, este printre numeroasele tinere care se tem că educația și amibițiile sale nu vor mai conta. Ea a văzut, joi seară, cum talibanii au intrat în orașul său natal, Herat, al treilea ca mărime din Afganistan. Și-au arborat steagurile albe, pe care se afla o declarație de credință islamică.

Zahra a încetat să meargă la birou în urmă cu o lună, în timp ce talibanii se apropiau, lucrând de acasă. De joi, însă, nu a mai putut lucra. În situația ei sunt multe femei, care au cerut ajutor pe rețelele de socializare.

”Cu prăbușirea fiecărui oraș, se prăbușesc visele, istoria și viitorul. Se prăbușesc cultura și arta. Lumea noastră se prăbușește”, a scris pe Twitter forografa afgan Rada Akbar.

with every city collapsing, human bodies collapse, dreams collapse, history and future collapse, art and culture collapse, life and beauty collapse, our world collapse. someone please stop this.?

O altă tânără spune că la Universitatea din Herat, talibanii au oprit studentele și profesoarele la intrare. Doar bărbații au avut acces la cursuri.

From Herat:

Today, a number of female classmates and professors went to Herat University, but the Taliban did not allow any of them to enter the university. Only male students and professors were allowed to enter the university.



Hey world!

Can you hear us? pic.twitter.com/jtYLrAl2aN