Operațiunea Padrino

Camioane pline cu jucării, ascunzând zeci de kilograme de cocaină, și un mediu al sporturilor de luptă. Acestea sunt detaliile unei anchete care a zguduit Cehia.

Printre numele implicate în această investigație amplă se află și cel al luptătorului MMA Karlos Vémola, acum liber pe cauțiune de 15 milioane de coroane, peste 600.000 de euro.

Operațiunea Padrino a poliției cehe a scos la iveală un mecanism complex de trafic de droguri ce ar fi adus sute de kilograme de cocaină pe piața europeană.

Ancheta a început cu mult înainte de intervențiile decisive de la finalul anului 2025. În centrul investigației se află un grup de 5 persoane suspectate că formau o rețea bine organizată pentru contrabandă.

„Am urmărit mișcările acestui grup de multă vreme, iar acum avem dovezi concludente”, a declarat un reprezentant al Poliției Naționale.

Cocaina era ascunsă ingenios în camioane, printre jucării, și transportată prin mai multe țări europene. O livrare importantă, de 50 de kilograme, a plecat din Cehia în aprilie 2020, conform informațiilor de anchetă.

După ce a fost capturat și era în detenția preventivă, Karlos Vémola a ajuns în sala de operație din cauza problemelor cu maxilarul.

Cauțiune mare, eliberat în haine de lux

Eliberat din arest pe 21 decembrie, Karlos Vémola a atras atenția prin apariția sa într-o geacă Versace, evaluată la 50.000 de coroane, aproximativ 2.000 de euro.

Luptătorul a declarat: „Sunt pregătit să mă întorc la viața mea normală și să mă ocup de planurile mele”.

Luptătorul cercetat pentru trafic de cocaină în jucării a ieșit din pușcărie într-o geacă de 2.000 de euro, în Cehia. Cât a plătit pe cauțiune
Karlos Vémola. Foto: Profimedia

Cum a ajuns acasă, „Terminator” s-a scufundat într-o piscină parțial înghețată. „O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, le-a spus el fanilor săi pe Instagram.

Riscă cel puțin 10 de ani de închisoare

Karlos Vémola a fost reținut de poliție la locuința sa din Měchenice, lângă Praga, pe 23 decembrie. Acuzațiile de trafic de droguri organizat implică alți doi suspecți și pot duce la pedepse între 10 și 18 ani de închisoare.

Menajerie ca a lui Nuțu Cămătaru

Ministerul Mediului din Cehia i-a confiscat tigroaica, pe Ramba, luptătorului de MMA. La acel moment nu au fost formulate acuzații penale.

În Vémolandul său, cum își numește menajeria, Karlos „Terminator” Vémola, campion Octogon, are o mulțime de animale exotice: o pereche de crocodili, un rechin, trei lei și tigroaica albă Antonia Ramba.

Probleme în paradis

„Terminator” și Lela s-au despărțit în 2020, dar s-au împăcat și s-au căsătorit pe 28 iulie 2022. Au 3 copii, dintre care un băiat se numește Rocky. Karlos mai are un copil dintr-o altă relație.

La mijlocul lunii septembrie a acestui an, Vémola a cumpărat un bloc de apartamente în Úpice pentru șapte milioane de coroane (280.000 de euro), potrivit iDnes.cz.

Anterior, în 2018, Karlos a cumpărat și Vémoland în Měchenice, lângă Praga, unde a locuit cu familia sa până la arestarea sa, cu 14,5 milioane de coroane, circa 600.000 de euro, bani împrumutați.

După recenta arestare și acuzațiile privind criminalitatea organizată legată de droguri, Vémola și-a scos la vânzare limuzina Lamborghini.

Cariera în MMA

Născut la Olomouc, „Terminator” Vémola este primul ceh care a luptat în Ultimate Fighting Championship (UFC).

A strălucit în O2 Arena pe 7 decembrie 2017, când l-a învins în prima rundă pe Petr Ondruš, cunoscut sub numele de Píno, un luptător de K-1.

Apoi, Terminator a semnat un contract pe termen mai lung cu organizația XFN, dar în ciuda angajamentului, s-a transferat la rivala Oktagon la începutul anului 2019.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Analiză Exclusiv
Știri România 07:00
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Știri România 22 ian.
România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Parteneri
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Adevarul.ro
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Surpriza neplăcută lăsată moștenire de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Suma pe care o cere în instanță un dezvoltator imobiliar după ce fostul primar i-a blocat autorizațiile
Fanatik.ro
Surpriza neplăcută lăsată moștenire de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Suma pe care o cere în instanță un dezvoltator imobiliar după ce fostul primar i-a blocat autorizațiile
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Stiri Mondene 22 ian.
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene 22 ian.
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
ObservatorNews.ro
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
GSP.ro
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
KanalD.ro
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga
Fanatik.ro
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința