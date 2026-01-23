Operațiunea Padrino

Camioane pline cu jucării, ascunzând zeci de kilograme de cocaină, și un mediu al sporturilor de luptă. Acestea sunt detaliile unei anchete care a zguduit Cehia.

Printre numele implicate în această investigație amplă se află și cel al luptătorului MMA Karlos Vémola, acum liber pe cauțiune de 15 milioane de coroane, peste 600.000 de euro.

Operațiunea Padrino a poliției cehe a scos la iveală un mecanism complex de trafic de droguri ce ar fi adus sute de kilograme de cocaină pe piața europeană.

Ancheta a început cu mult înainte de intervențiile decisive de la finalul anului 2025. În centrul investigației se află un grup de 5 persoane suspectate că formau o rețea bine organizată pentru contrabandă.

„Am urmărit mișcările acestui grup de multă vreme, iar acum avem dovezi concludente”, a declarat un reprezentant al Poliției Naționale.

Cocaina era ascunsă ingenios în camioane, printre jucării, și transportată prin mai multe țări europene. O livrare importantă, de 50 de kilograme, a plecat din Cehia în aprilie 2020, conform informațiilor de anchetă.

După ce a fost capturat și era în detenția preventivă, Karlos Vémola a ajuns în sala de operație din cauza problemelor cu maxilarul.

Cauțiune mare, eliberat în haine de lux

Eliberat din arest pe 21 decembrie, Karlos Vémola a atras atenția prin apariția sa într-o geacă Versace, evaluată la 50.000 de coroane, aproximativ 2.000 de euro.

Luptătorul a declarat: „Sunt pregătit să mă întorc la viața mea normală și să mă ocup de planurile mele”.

Cum a ajuns acasă, „Terminator” s-a scufundat într-o piscină parțial înghețată. „O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, le-a spus el fanilor săi pe Instagram.

Riscă cel puțin 10 de ani de închisoare

Karlos Vémola a fost reținut de poliție la locuința sa din Měchenice, lângă Praga, pe 23 decembrie. Acuzațiile de trafic de droguri organizat implică alți doi suspecți și pot duce la pedepse între 10 și 18 ani de închisoare.

În 2016, Vémola a fost condamnat la un an de închisoare în Regatul Unit pentru cultivare de droguri. În cele din urmă, a petrecut doar 6 luni după gratii.

Nu a fost prima dată când Vémola are probleme legale în preajma sărbătorilor. În 16 decembrie 2022, vameșii au efectuat o razie la domiciliul său pentru verificarea condițiilor de creștere a animalelor exotice.

Menajerie ca a lui Nuțu Cămătaru

Ministerul Mediului din Cehia i-a confiscat tigroaica, pe Ramba, luptătorului de MMA. La acel moment nu au fost formulate acuzații penale.

În Vémolandul său, cum își numește menajeria, Karlos „Terminator” Vémola, campion Octogon, are o mulțime de animale exotice: o pereche de crocodili, un rechin, trei lei și tigroaica albă Antonia Ramba.

Probleme în paradis

„Terminator” și Lela s-au despărțit în 2020, dar s-au împăcat și s-au căsătorit pe 28 iulie 2022. Au 3 copii, dintre care un băiat se numește Rocky. Karlos mai are un copil dintr-o altă relație.

La mijlocul lunii septembrie a acestui an, Vémola a cumpărat un bloc de apartamente în Úpice pentru șapte milioane de coroane (280.000 de euro), potrivit iDnes.cz.

Anterior, în 2018, Karlos a cumpărat și Vémoland în Měchenice, lângă Praga, unde a locuit cu familia sa până la arestarea sa, cu 14,5 milioane de coroane, circa 600.000 de euro, bani împrumutați.

După recenta arestare și acuzațiile privind criminalitatea organizată legată de droguri, Vémola și-a scos la vânzare limuzina Lamborghini.

Cariera în MMA

Născut la Olomouc, „Terminator” Vémola este primul ceh care a luptat în Ultimate Fighting Championship (UFC).

A strălucit în O2 Arena pe 7 decembrie 2017, când l-a învins în prima rundă pe Petr Ondruš, cunoscut sub numele de Píno, un luptător de K-1.

Apoi, Terminator a semnat un contract pe termen mai lung cu organizația XFN, dar în ciuda angajamentului, s-a transferat la rivala Oktagon la începutul anului 2019.

