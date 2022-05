Conform martorilor, făptașul era un bărbat în scaun cu rotile care purta o perucă. Spre surprinderea celorlalți vizitatori, acesta s-a ridicat brusc și s-ar fi apropiat de Gioconda, aruncând cu tort în ea.

Maybe this is just nuts to me?but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ???? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM