Festivalul se deschide vineri, 17 octombrie, la ora 19.00, cu documentarul „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?”, care spune povestea violonistului Caliu, prins între gloria de altădată și provocările prezentului.

După proiecție, o discuție despre tradiție și reprezentare îi va aduce împreună pe Liviu Buțiu (dirijor și director al Centrului de Cultură al Județului Bihor), Tatiana Șinca (vicepreședinta Fundației Șinca) și Pavel Zsigmond (activist pentru drepturile romilor). Dezbaterea va fi moderată de Ana Leontina Daragiu și Andreea Lăcătuș, directoarea festivalului.

Sâmbătă, 18 octombrie, sunt programate două documentare internaționale. De la ora 17.00, va fi proiectat filmul „Musafirul”, care explorează solidaritatea și migrația prin relația dintre un refugiat sirian și o familie poloneză.

Discuția de după proiecție, dedicată „granițelor solidarității”, îi are ca invitați pe Marius-George Șinca, președintele Fundației Șinca, și pe Gabriela Leu, reprezentantă UNHCR România.

De la ora 19.30, va rula documentarul „Trenuri”, o călătorie poetică prin Europa secolului XX, construită exclusiv din imagini de arhivă și câștigătoare a Marelui Premiu al Competiției Internaționale IDFA 2024.

Discuția de după proiecție îi va reuni pe Adina Baya (jurnalistă și lector în științele comunicării) și Cătălin Popa (președinte executiv al Fundației Comunitare Oradea), fiind moderată de Răzvan Marchiș, regizor și președinte MA hub.

Festivalul se va încheia duminică, 19 octombrie, la ora 18.00, cu documentarul „Interzis”, realizat de Anelise Sălan, care urmărește lupta unei femei gay din România pentru recunoașterea legală a căsătoriilor între persoane de același sex, parte a unui proces istoric la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

După proiecție va avea loc o discuție despre drepturi și diversitate, la care vor participa Anelise Sălan, Iulian Dițiu (președinte al Asociației ARK) și Anda Tămășanu (actriță și activistă pentru drepturile omului).

În paralel, festivalul include atelierul de film documentar „Meet, Point & Shoot”, coordonat de Răzvan Marchiș, dedicat adolescenților interesați de storytelling vizual.

Acesta va conduce și o proiecție educațională pentru elevi, organizată vineri, 17 octombrie, în amfiteatrul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”.

„Prin aceste activități ne dorim ca tinerii să descopere filmul documentar nu doar ca formă de artă, ci și ca un instrument de înțelegere a lumii”, a declarat Răzvan Marchiș, președintele MA hub.

Ediția de la Oradea este organizată de Asociația One World România și MA hub, în parteneriat cu Visit Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Cetatea Oradea și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”.

Toate filmele vor avea subtitrări în română și engleză, iar accesul publicului este gratuit.

