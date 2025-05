Un gest banal transformat în scandal fals

În imaginile din trenul de noapte, liderii europeni apar relaxați, într-o ținută informală. La un moment dat, Emmanuel Macron pare că ia repede de pe masă un obiect alb și îl strânge în mână. În același timp, Friedrich Merz pare că ia o linguriță.

Now Macron in slow motion... pic.twitter.com/RQsNC5Orye — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻 (@angeloinchina) May 11, 2025

Atât a fost de ajuns pentru ca, în mediul online, să explodeze acuzații nefondate. Unii utilizatori au susținut că Macron ar fi ascuns un pachețel de cocaină, iar Merz o ustensilă pentru consumul de droguri.

Internauții, între glumă și dezinformare

„Așa se nasc legendele”, a scris un utilizator, postând clipul cu o melodie celebră. Alții au pus muzică rap cu versuri despre droguri sau au cerut, pe un ton serios, probe de la liderii europeni.

„Un francez, un englez și un german s-au urcat într-un tren și au explodat”, a glumit și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, amplificând ironia într-un mesaj public. Ea a transmis recent și că, de fapt, Ucraina a interpretat greșit o declarație făcută de Vladimir Putin.

Palatul Élysée reacționează: „Un șervețel, nu un pachet de droguri”

Reacția oficială nu a întârziat. Palatul Élysée a transmis pe contul de X că totul este „o știre falsă” și că ceea ce s-a văzut era doar un șervețel.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by Frances enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

„Dezinformarea merge într-atât de departe, încât fac ca un biet șervețel de nas să arate ca un pachețel cu droguri”, au transmis oficialii francezi. „Trebuie să rămânem atenți împotriva manipulării”, se arată în mesajul oficial. Ziarul francez Libération a confirmat și el că nu este vorba despre droguri, ci despre obiecte banale: un șervețel și un bețișor de amestecat.

„Orice altceva e pură teorie a conspirației”, a scris publicația, explicând că imaginile sunt neclare și lasă loc manipulării, mai ales din partea propagandei pro-ruse.

