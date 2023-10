„Profund întristat de pierderea unui cetățean cu dublă cetățenie israeliano-română care a servit în Forțele de Apărare ale Israelului. Sincere condoleanțe familiei victimei”, se precizează în mesajul transmis de MAE.

În același timp, diplomația română și-a exprimat, din nou, solidaritatea cu „Israelul în aceste momente dificile”, subliniind că „România condamnă cu fermitate atacurile continue asupra populației Israelului”.

Deeply saddened by the loss of a dual 🇮🇱-🇷🇴 citizen serving in the @IDF. Our heartfelt condolences go out to the family of the victim. We stand in solidarity with Israel during this difficult times. 🇷🇴 firmly condemns the ongoing attacks on the 🇮🇱 population. @IsraelMFA