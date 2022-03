CAPTURA VIDEO_Peste 30.000 de persoane au tranzitat vineri 16 mai 2020, punctul de trecere a frontierei de la Nadlac, in primul week- end dupa ridicarea starii de urgenta ce a vizat limitarea imbolnavirilor cu noul coronavirus COVID-19. Persoanele ce asteptau indeplinirea formalitatilor si procedurilor de iesire sau de intrare in tara, au format cozi lungi, in care, jandarmi si politisti de frontiera au incercat sa impuna pastrarea distantarii socialae. CAPTURA VIDEO / MEDIAFAX FOTO