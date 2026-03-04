Cuprins:
O afacere suspectă în centrul comunei
Prefectul Hervé Brabant a semnat, marți, ordinul de închidere a băcăniei situate la doar câțiva pași de primărie.
Sancțiunea este o consecință directă a unei operațiuni de poliție judiciară desfășurate pe 24 februarie de către jandarmeria din Ariège, care a vizat o rețea activă în zona Pays d’Olmes.
Reprezentanții Prefecturii au subliniat că această măsură administrativă se aplică fără a prejudicia urmăririle penale coordonate de procuratură, amintind că lupta împotriva traficului de droguri rămâne o prioritate absolută pentru serviciile statului.
„Toată lumea știa”
Pentru locuitorii comunei, închiderea magazinului era previzibilă. „Era o acoperire. De mult timp nu mai juca rolul unei băcănii. Nu mai aveau deloc marfă pe stoc, de exemplu”, a mărturisit localnic.
Schimbarea în rău a fost remarcată și de primarul Patrick Laffont, care a precizat că, o dată cu noii proprietari ai magazinului, lucrurile s-au degradat.
Oamenii din zonă descriu un du-te-vino constant și o activitate mai mult decât suspectă. Mașinile erau oprite în fața magazinului cu avariile pornite, iar pasagerii intrau și ieșeau rapid din clădire.
Erau vândute țigări de contrabandă aduse din Pas-de-la-Case, în timp ce persoane care nu aveau un loc de muncă afișau un nivel de trai ridicat.
„Nimeni nu lucra, dar aveau BMW-uri… Asta e mereu suspect”, a declarat un alt localnic.
De altfel, locația mai fusese vizată de o închidere administrativă anul trecut, tot în urma unei intervenții a forțelor de ordine.
„Mulți cetățeni au venit să se plângă, dar nu puteam face nimic imediat. Nu îi pot lua de guler să îi scot afară din magazin, o anchetă necesită timp”, a explicat primarul Laffont.
Bilanțul capturii: bani, droguri și mașini de lux
În urma descinderilor din 24 februarie, anchetatorii au scos la iveală dimensiunea afacerii ilegale. Bilanțul confiscărilor include:
- Peste 7.000 de euro în numerar.
- Peste 46.940 de euro blocați pe două conturi bancare.
- 1,739 kilograme de rășină de canabis.
- 500 de grame de cocaină.
- Trei vehicule confiscate, printre care un BMW X6 și un Audi Q7.
