O afacere suspectă în centrul comunei

Prefectul Hervé Brabant a semnat, marți, ordinul de închidere a băcăniei situate la doar câțiva pași de primărie.

Sancțiunea este o consecință directă a unei operațiuni de poliție judiciară desfășurate pe 24 februarie de către jandarmeria din Ariège, care a vizat o rețea activă în zona Pays d’Olmes.

Reprezentanții Prefecturii au subliniat că această măsură administrativă se aplică fără a prejudicia urmăririle penale coordonate de procuratură, amintind că lupta împotriva traficului de droguri rămâne o prioritate absolută pentru serviciile statului.

„Toată lumea știa”

Pentru locuitorii comunei, închiderea magazinului era previzibilă. „Era o acoperire. De mult timp nu mai juca rolul unei băcănii. Nu mai aveau deloc marfă pe stoc, de exemplu”, a mărturisit localnic.

Schimbarea în rău a fost remarcată și de primarul Patrick Laffont, care a precizat că, o dată cu noii proprietari ai magazinului, lucrurile s-au degradat.

Oamenii din zonă descriu un du-te-vino constant și o activitate mai mult decât suspectă. Mașinile erau oprite în fața magazinului cu avariile pornite, iar pasagerii intrau și ieșeau rapid din clădire.

Erau vândute țigări de contrabandă aduse din Pas-de-la-Case, în timp ce persoane care nu aveau un loc de muncă afișau un nivel de trai ridicat.

„Nimeni nu lucra, dar aveau BMW-uri… Asta e mereu suspect”, a declarat un alt localnic.

De altfel, locația mai fusese vizată de o închidere administrativă anul trecut, tot în urma unei intervenții a forțelor de ordine.

„Mulți cetățeni au venit să se plângă, dar nu puteam face nimic imediat. Nu îi pot lua de guler să îi scot afară din magazin, o anchetă necesită timp”, a explicat primarul Laffont.

Bilanțul capturii: bani, droguri și mașini de lux

În urma descinderilor din 24 februarie, anchetatorii au scos la iveală dimensiunea afacerii ilegale. Bilanțul confiscărilor include:

Peste 7.000 de euro în numerar.

Peste 46.940 de euro blocați pe două conturi bancare.

1,739 kilograme de rășină de canabis.

500 de grame de cocaină.

Trei vehicule confiscate, printre care un BMW X6 și un Audi Q7.

