În a doua jumătate a lunii, mai ales între 21 și 30 mai, temperaturile au crescut brusc în vestul Europei, după o perioadă mai rece decât normalul. În unele zone, oamenii au simțit temperaturi de 35 până la 40°C, iar mai multe țări au doborât recorduri pentru luna mai.

Valul de căldură a venit prea devreme

Copernicus arată că Europa de Vest s-a confruntat cu un val de căldură neobișnuit de timpuriu și intens. Cele mai mari abateri de temperatură au fost în vestul Franței, în Anglia și în Țara Galilor, unde temperaturile medii zilnice au fost cu peste 10°C mai mari decât normalul perioadei.

Evenimentul a venit imediat după o perioadă rece în mare parte din Europa de Vest și Centrală. Schimbarea rapidă, produsă în jurul datei de 20 mai, a lăsat oamenilor puțin timp să se obișnuiască fizic cu temperaturile mult mai mari.

Valul de căldură din luna mai a doborât recorduri în Europa de Vest: „Unul dintre cele mai intense observate vreodată”
Anomalia temperaturii medii zilnice a aerului la suprafață în perioada (stânga) 11-19 mai 2026 și (dreapta) 21-30 mai 2026, comparativ cu media corespunzătoare pentru perioada 1991-2020. Foto: Copernicus.eu / ERA5. C3S/ECMWF.

Copernicus arată că acest lucru a crescut, probabil, impactul asupra populației, iar momentul timpuriu al valului de căldură a afectat și vegetația și ecosistemele, pentru că temperaturile extreme au venit la începutul sezonului de creștere.

Temperaturile resimțite au ajuns la 35-40°C

Temperatura resimțită, care ține cont de umiditate, vânt și radiația solară, a ajuns la 35-40°C în mare parte din Europa de Vest, potrivit datelor ERA5-HEAT. Aceste valori înseamnă stres termic „puternic” și „foarte puternic”, potrivit Copernicus.

Impactul asupra sănătății a fost important. Spania a înregistrat 101 decese legate de căldură în luna mai, cel mai mare număr pentru această lună de la începutul monitorizării, în 2015. În Franța, 7 decese au fost atribuite căldurii, dintre care 5 au fost înecuri. În Regatul Unit, bilanțul valului de căldură din mai a fost de cel puțin 15 morți, toate cazurile fiind legate de incidente acvatice produse în timpul episodului de căldură.

Recorduri doborâte în Portugalia, Regatul Unit, Irlanda și Franța

Valul de căldură a dus la numeroase recorduri naționale și locale, atât ziua, cât și noaptea. Potrivit serviciilor meteorologice naționale citate de Copernicus, Portugalia, Regatul Unit și Irlanda au înregistrat cele mai ridicate temperaturi observate vreodată în luna mai, pe baza măsurătorilor de la stațiile meteo individuale. Franța a avut cea mai caldă zi de mai din istoria măsurătorilor naționale.

„În Europa, luna a fost marcată de o tranziție rapidă de la condiții mult mai reci decât media, la unul dintre cele mai intense valuri de căldură observate vreodată atât de devreme”, arată Copernicus.

„Extremele climatice devin noua normalitate”

La nivel global, mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai din setul de date ERA5. Temperatura medie a aerului la suprafață a fost de 15,81°C, cu 0,55°C peste media lunii mai pentru perioada 1991-2020.

Luna mai 2026 a fost cu 1,42°C peste media estimată pentru perioada preindustrială 1850-1900.

„Mai 2026 a fost al doilea mai cald mai din istorie la nivel global, prelungind încălzirea globală excepțională, cu temperaturi aproape record atât în atmosferă, cât și în ocean. În Europa, un val de căldură neobișnuit de timpuriu și intens demonstrează cât de repede extremele climatice devin noua normalitate, mai degrabă decât o excepție”, a declarat Samantha Burgess, coordonator strategic pentru climă la ECMWF.

O „cupolă de căldură” a stat deasupra Europei de Vest

Valul de căldură a fost legat de o zonă persistentă de presiune ridicată, cunoscută drept „cupolă de căldură”, aflată deasupra Europei de Vest. Acest tipar meteo apare frecvent în timpul valurilor mari de căldură din vară. El aduce zile lungi cu soare, vânt slab și încălzire puternică în timpul zilei.

Copernicus arată că aer cald venit din Maroc a fost transportat spre nord, contribuind probabil la temperaturile neobișnuit de ridicate din regiunile apropiate de Atlantic.

Și mările au fost foarte calde

Temperaturile foarte ridicate de pe uscat au venit în același timp cu valuri de căldură marină puternice până la severe în jurul Regatului Unit și Irlandei, în Golful Biscaya și în vestul Mediteranei. Apele calde au fost favorizate de aceleași condiții de soare și vânt slab. Ele pot intensifica noaptea căldura în zonele de coastă, pentru că reduc răcirea naturală din timpul nopții.

Temperatura medie a suprafeței mării, între 60°S și 60°N, a fost în mai 2026 de 20,90°C. A fost a doua cea mai ridicată valoare pentru luna mai, după mai 2024, când s-au înregistrat 20,93°C. Iar Europa este continentul care se încălzește cel mai repede. Temperaturile cresc cu aproximativ 0,56°C la fiecare 10 ani de la mijlocul anilor 1990, adică de peste două ori mai rapid decât media globală.

Pe măsură ce clima Europei se încălzește, valurile de căldură sunt așteptate să apară mai devreme și mai târziu în an, nu doar vara.

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