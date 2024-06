„Un total de 137.297 de structuri, adică aproximativ 55% din construcţiile din Fâşia Gaza, au fost afectate”, a explicat Centrul de sateliţi al ONU, UNOSAT, pe reţeaua de socializare X (ex-Twitter).

Această estimare se bazează pe imagini din satelit colectate în data de 3 mai şi care au fost comparate cu alte imagini realizate începând cu mai 2023, inclusiv în 15 octombrie trecut, la câteva zile după începerea războiului.

„Conform analizei noastre, am identificat 36.591 de structuri distruse, 16.513 structuri grav avariate, 47.368 moderat avariate şi 36.825 de structuri potenţial avariate”, a detaliat UNOSAT.

🏚️ According to our analysis, we identified 36,591 destroyed structures, 16,513 severely damaged, 47,368 moderately damaged, and 36,825 possibly damaged structures. A total of 137,297 structures, or about 55% of the total in Gaza, are affected. #DamageAssessment #SatelliteImagery pic.twitter.com/UZjh64o0j7