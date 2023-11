Imaginile de pe camerele de securitate distribuite pe internet prezintă incidentul care a avut loc într-un hangar de pe Aeroportul McKinney (TKI) din Dallas.

Potrivit rapoartelor, cel puțin 3 avioane de afaceri au fost avariate din cauza descărcării accidentale a spumei.

Daunele și costurile de curățare se ridică la aproximativ 1 milion de dolari pentru fiecare aparat.

Spuma conține substanțe chimice concentrate și necesită o curățare costisitoare pentru a minimiza contaminarea suprafeței.

Potrivit unui studiu realizat de Asociația Națională de Transport Aerian (NATA) și Universitatea din Maryland, 235 de milioane de dolari au fost cheltuite pentru incidente accidentale de descărcare a spumei antincendiu, între 2004 și 2020.

Kerry Porter, director de daune la grupul de asigurări USAIG, a subliniat: „Spuma este corozivă, așa că, dacă se infiltrează în compartimentul avionicii, cutiile negre vor trebui înlocuite din cauza probabilității unor defecțiuni viitoare. Daunele cresc pe măsură ce coroziunea progresează”.

