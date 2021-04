Lista străzilor afectate și orele estimate pentru revenirea agentului termic pot fi consultate aici.

ELCEN, compania care deține termocentralele de alimentează cu apă caldă și căldură Capitala, susține că livrează în parametri.

Avaria de săptămâna trecută a fost reparată

Situația vine după ce, săptămâna trecută, mai multe sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii de la CET Sud.

„Avaria a fost săptămâna trecută, s-a remediat! ELCEN livrează în parametri”, a declarat, pentru Libertatea, Claudiu Crețu, administratorul special al companiei.

„Sunt probleme de rețea”, a continuat acesta.

Oamenii sunt însă exasperați de numărul mare al problemelor care apar.

„De luni până sâmbătă dimineața nu am avut apă caldă și nici căldură. Am văzut fumul pe furnale la CET Sud și apoi au venit. M-am mutat de la țară la oraș ca să am apă caldă la dispoziție și nu am. La țară, cine are boiler râde acum de noi. Stăm cu ibricul să încălzim apă, avem și copil mic, e greu”, spune Marian, un locuitor al Capitalei din zona Dristor.

Epopeea insolvențelor

ELCEN, producătorul de apă caldă și căldură al Capitalei, se află în insolvență din anul 2016.

Termoenergetica este moștenitoarea fostului RADET, regia de transport și distribuție a agentului termic din Capitală. RADET a intrat, la rândul său, în insolvență în 2016, iar în 2019 a intrat în faliment. Ulterior, Termoenergetica, societate tot a primăriei, a preluat serviciul public de termoficare.

De-a lungul timpului, reprezentanții ELCEN au acuzat în dese rânduri RADET/Termoenergetica de faptul că nu își plătește datoriile.

În 2016, RADET avea datorii de 3,8 miliarde de lei către ELCEN, dintre care 900 de milioane de lei erau principalul, iar restul, dobânzi și penalități.

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat la începutul acestui an că Primăria vrea să cumpere ELCEN.

