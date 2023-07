Echipa care a mers la fața locului, după mai multe sesizări primite de la vecinii centrului, a găsit acolo 23 de beneficiari ai centrului cazați în camere, dar și alte patru persoane cu dizabilități grave ascunse în subsolul clădirii. Pacienții „zăceau culcați pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele, care nu se puteau apăra și nu puteau cere ajutor (nonverbale și incapabile a se deplasa)”, potrivit Centrul de Resurse Juridice CRJ, care a descris vizita pe site-ul asociației și pe pagina de Facebook.

CRJ mai precizează că una dintre persoane era în stare avansată de malnutriție, cu leziuni la nivelul șoldului, „acoperită de muște, mirosind puternic a fecale”.

„O altă persoană din subsol era acoperită de fecale și sânge la nivelul feței și a mâinilor. Celelalte două persoane nu se puteau mișca și nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele”, mai dezvăluie CRJ.

„La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgență ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliție și salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa și ieșise din acel spațiu, la parterul imobilului. (…) După aproximativ patru ore, la sugestia unui rezident și pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, am mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanță, pe care era un afiș pe care scria Materiale de construcții. Am solicitat deschiderea ușii și am constatat că dincolo de aceasta mai era câteva încăperi în care am găsit alte două persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 metri pătrați, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spațiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau așezate cărămizi”, precizează reprezentanții CRJ.

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

„Ca urmare a dialogului cu alți rezidenți am apreciat că se impune o evaluare a stării de sănătate a tuturor persoanelor din acest centru, ceea ce ne așteptăm să se întâmple în următoarele ore. După mai mult de 8 ore s-a dispus evaluarea medicală și relocarea tuturor rezidenților, centrul fiind acum închis”, menționează CRJ.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a anunțat joi că un număr de 13 persoane cu afecţiuni cronice de la centrul de îngrijire din localitatea Bărdeşti au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

„Din totalul de 30 de persoane identificate, 13 au fost deja transportate la UPU Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale suplimentare, acestea suferind afecţiuni cronice. De asemenea, o persoană a fost preluată de aparţinători şi alte 17 persoane vor fi relocate în alte centre de îngrijire aparţinând de DGASPC din municipiul Sighişoara (patru persoane) şi localităţile Luduş (nouă persoane) şi Ideciu (trei persoane)”, a transmis ISU Mureş, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunţat, joi seara, că a dispus Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) retragerea licenţei în cazul Asociaţiei „Re-Min”, Centrul „Căsuţa Lu’ Min“ din comuna Sântana de Mureş, sat Bărdeşti.

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

Şi premierul Marcel Ciolacu a anunţat că a dispus de urgenţă verificări din partea instituţiilor statului în cazul unor „abuzuri şi violenţe inadmisibile” comise împotriva unor beneficiari din Centrul de îngrijire şi asistenţă „Căsuţa Lu’Min”, din judeţul Mureş, urmare a unor informaţii primite de la Centrul de Resurse Juridice.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Căsuţa Lu’ Min” din judeţul Mureş a fost închis în urma neregulilor constatate la controalele efectuate la toate centrele sociale din judeţ, iar alte centre au fost amendate cu suma totală de 672.000 de lei, se arată într-un comunicat al Prefecturii Mureş.

Foto: Centrul de Resurse Juridice / Facebook

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Aroganţa VESTIMENTARĂ făcută de Regina Camilla la un eveniment! A atras toate privirile

Viva.ro Ce au anunțat acum polițiștii despre moartea lui Sinéad O'Connor. Cum a fost, de fapt, găsită artista în casa ei

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Aplicațiile banale prin care telefonul tău poate fi spionat. Nu le instala niciodată, chiar dacă par tentante

Știrileprotv.ro Corespondență din Rodos. „Am traversat strada și aveam flăcări în stânga și în dreapta”. Noi focare au apărut în Grecia

Observatornews.ro Titularizare 2023. O profesoară a izbucnit în plâns când a văzut unde a intrat, cu nota 8,25

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Despărțirea momentului în showbizul românesc! Când toată lumea se aștepta la o nuntă, ei și-au spus ADIO! 'Să fie liniște'