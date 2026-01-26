Scrisoarea, semnată de Germania, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit și Suedia, este adresată comunității maritime internaționale, companiilor de transporturi de mărfuri pe nave, societăților de clasificare, operatorilor și marinarilor.

Rusia perturbă semnalul GNSS și își ascunde navele

Potrivit celor 14 țări semnatare, una dintre cele mai mari amenințări pentru siguranța maritimă este creșterea interferențelor asupra Sistemului Global de Navigație prin Satelit (GNSS), o tehnologie ce permite atât navigația sigură, cât și sincronizarea orară precisă a navelor.

„Ne confruntăm cu apariția unor noi situații de securitate din cauza interferenței tot mai mari a GNSS în apele europene, în special în regiunea Mării Baltice. Aceste tulburări, care provin din Federația Rusă, degradează siguranța navelor internaționale. Toate navele sunt în pericol”, a avertizează țările semnatare.

„Falsificarea datelor AIS subminează siguranța maritimă, crește riscul de accidente și împiedică serios operațiunile de salvare”, se mai arată în scrisoarea comună.

Sistemul de Identificare Automată (AIS) joacă un rol-cheie în coordonarea traficului maritim și în răspunsul la posibile urgențe.

Apel la dezvoltarea unor sisteme alternative de radionavigație

Prin urmare, cele 14 țări solicită comunității maritime internaționale și autorităților naționale să recunoască interferența GNSS și manipularea AIS ca amenințări la adresa siguranței și protecției maritime.

De asemenea, cer ca țările de coastă să se asigure că navele dispun de capacitățile adecvate și de echipaje corespunzător pregătite, așa cum prevăd convențiile internaționale, pentru a opera în siguranță în timpul întreruperilor sistemului de navigație.

În al treilea rând, statele semnatare insistă asupra cooperării în dezvoltarea unor sisteme alternative de radionavigație terestră care să poată fi utilizate în locul GNSS în cazul unei întreruperi, pierderi de semnal sau interferențe.

„Subliniem că implementarea deplină și consecventă a reglementărilor Organizației Maritime Internaționale este esențială pentru a asigura siguranța maritimă, buna funcționare a transportului maritim și protecția marinarilor și a mediului marin”, subliniază semnatarii scrisorii comune.

Respectarea integrală a reglementărilor maritime este deosebit de necesară pentru a combate noile riscuri ce afectează siguranța pe mare, precum utilizarea tot mai frecventă de către Rusia a navelor sale din flota-fantomă pentru a ocoli sancțiunile internaționale, conchid cele 14 țări.

Flota-fantomă a Rusiei, un pericol global

Flota fantomă, folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale, produce îngrijorări, mai ales în Marea Baltică. Suedia a avertizat deja că această flotă este folosită de Kremlin pentru operațiuni de spionaj sau de sabotaj.

Începând din ianuarie 2024, Suedia a constatat o perturbare a semnalului GPS în Marea Baltică. Comandantul marinei suedeze a acuzat Rusia de acest bruiaj și a cerut ajutorul NATO. Rușii sunt suspectați că recurg la această metodă atât pentru a provoca panică, cât și pentru a-și ascunde navele militare sau din flota-fantomă. În plus, navele din flota-fantomă navighează fără cu sistemul AIS dezactivat pentru a nu fi reperate, ceea ce crește riscul de accidente pe mare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Educație: Religia în școli se predă ilegal, iar elevii vor fi evaluați toți după aceleași criterii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Viva.ro
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Imagini impresionante de la mormântul lui Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a mers la cimitir în ziua în care regretatul artist ar fi împlinit 82 de ani. Detaliul emoționant care se vede în poze
Avantaje.ro
Imagini impresionante de la mormântul lui Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a mers la cimitir în ziua în care regretatul artist ar fi împlinit 82 de ani. Detaliul emoționant care se vede în poze
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Mandat de arestare european, emis pe numele milionarului turc evadat, Abdullah Atas. Ministrul Justiției a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova
Știri România 20:26
Mandat de arestare european, emis pe numele milionarului turc evadat, Abdullah Atas. Ministrul Justiției a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova
Furtuna Chandra aduce atenționare de călătorie pentru Regatul Unit. Recomandările MAE
Știri România 19:53
Furtuna Chandra aduce atenționare de călătorie pentru Regatul Unit. Recomandările MAE
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am avertizat pe Gigi din vară. Chiar am insistat să nu joace”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am avertizat pe Gigi din vară. Chiar am insistat să nu joace”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Stiri Mondene 17:41
Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
ObservatorNews.ro
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Mediafax.ro
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere”
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro