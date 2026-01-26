Scrisoarea, semnată de Germania, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit și Suedia, este adresată comunității maritime internaționale, companiilor de transporturi de mărfuri pe nave, societăților de clasificare, operatorilor și marinarilor.

Rusia perturbă semnalul GNSS și își ascunde navele

Potrivit celor 14 țări semnatare, una dintre cele mai mari amenințări pentru siguranța maritimă este creșterea interferențelor asupra Sistemului Global de Navigație prin Satelit (GNSS), o tehnologie ce permite atât navigația sigură, cât și sincronizarea orară precisă a navelor.

„Ne confruntăm cu apariția unor noi situații de securitate din cauza interferenței tot mai mari a GNSS în apele europene, în special în regiunea Mării Baltice. Aceste tulburări, care provin din Federația Rusă, degradează siguranța navelor internaționale. Toate navele sunt în pericol”, a avertizează țările semnatare.

„Falsificarea datelor AIS subminează siguranța maritimă, crește riscul de accidente și împiedică serios operațiunile de salvare”, se mai arată în scrisoarea comună.

Sistemul de Identificare Automată (AIS) joacă un rol-cheie în coordonarea traficului maritim și în răspunsul la posibile urgențe.

Apel la dezvoltarea unor sisteme alternative de radionavigație

Prin urmare, cele 14 țări solicită comunității maritime internaționale și autorităților naționale să recunoască interferența GNSS și manipularea AIS ca amenințări la adresa siguranței și protecției maritime.

De asemenea, cer ca țările de coastă să se asigure că navele dispun de capacitățile adecvate și de echipaje corespunzător pregătite, așa cum prevăd convențiile internaționale, pentru a opera în siguranță în timpul întreruperilor sistemului de navigație.

În al treilea rând, statele semnatare insistă asupra cooperării în dezvoltarea unor sisteme alternative de radionavigație terestră care să poată fi utilizate în locul GNSS în cazul unei întreruperi, pierderi de semnal sau interferențe.

„Subliniem că implementarea deplină și consecventă a reglementărilor Organizației Maritime Internaționale este esențială pentru a asigura siguranța maritimă, buna funcționare a transportului maritim și protecția marinarilor și a mediului marin”, subliniază semnatarii scrisorii comune.

Respectarea integrală a reglementărilor maritime este deosebit de necesară pentru a combate noile riscuri ce afectează siguranța pe mare, precum utilizarea tot mai frecventă de către Rusia a navelor sale din flota-fantomă pentru a ocoli sancțiunile internaționale, conchid cele 14 țări.

Flota-fantomă a Rusiei, un pericol global

Flota fantomă, folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale, produce îngrijorări, mai ales în Marea Baltică. Suedia a avertizat deja că această flotă este folosită de Kremlin pentru operațiuni de spionaj sau de sabotaj.

Începând din ianuarie 2024, Suedia a constatat o perturbare a semnalului GPS în Marea Baltică. Comandantul marinei suedeze a acuzat Rusia de acest bruiaj și a cerut ajutorul NATO. Rușii sunt suspectați că recurg la această metodă atât pentru a provoca panică, cât și pentru a-și ascunde navele militare sau din flota-fantomă. În plus, navele din flota-fantomă navighează fără cu sistemul AIS dezactivat pentru a nu fi reperate, ceea ce crește riscul de accidente pe mare.

