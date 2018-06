UPDATE. Cel puțin 5 persoane au fost ucise în atacul armat, iar aproximativ 20 de persoane au fost rănite, anunță autoritățile din Annapolis, citate de CBS News. Polițiștii au anunțat că au în custodie un suspect și că nu ar exista motive să considere că a fost vorba despre un atac terorist.

Potrivit autorităţilor, atacatorul i-ar fi vizat chiar pe jurnaliştii de la Capital Gazette, însă motivele sale nu sunt cunoscute în acest moment.

Un purtător de cuvânt al președintelui SUA a declarat că Donald Trump a fost informat în legătură cu atacul din Annapolis.

„Suntem cu gândurile și rugăciunile noastre alături de cei afectați”, a declarat purtătoarea de cuvânt Lindsay Walters, conform The Guardian.

Anthony Messenger, care, conform CV-ului său online, ar fi lucrat ca intern la Capital Gazette, a postat pe Twitter un mesaj prin care anunța că există un atacator în redacția ziarului și cerea ajutor.

Active shooter 888 Bestgate please help us

WATCH NOW: Authorities in Annapolis, Maryland, give briefing on shooting at #CapitalGazette. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/AliBbgtxBz

— CBS News (@CBSNews) 28 June 2018