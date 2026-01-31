„Din cauza pierderii unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, s-a declanşat sistemul automat de protecţie, care a deconectat alimentarea cu energie electrică. Acest incident a dus la căderea frecvenţei până la 48 Hz în sistemul energetic naţional al Moldovei, ceea ce a provocat declanşarea sistemului automat de protecţie a reţelelor electrice şi un blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova”, a spus Dorin Junghietu, ministrul Energiei din Republica Moldova.

„Operatorul sistemului de transport lucrează la restabilirea frecvenţei şi intervine pentru a remedia situaţia în teritoriu. Încurajez populaţia să păstreze calmul până la restabilirea alimentării cu energie electrică şi vom reveni cu noi informaţii”, a adăugat el.

De asemenea, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a transmis că deconectarea în sistemul electroenergetic moldovenesc s-a produs în jurul orei 10.40, iar acum se lucrează pentru remedierea situației. „Rugăm consumatorii să manifeste înțelegere, acestea fiind în afara ariei de gestiune a operatorului sistemului de distribuție, și îi asigurăm totodată că se depun toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică”, a precizat compania.

Capitala Chișinău a fost și ea afectată de pana de curent în jurul orei 11.00, iar semaforizarea și transportul public au fost afectate. Troleibuzele au fost oprite sau staționate din cauza lipsei energiei electrice. „De urgență am adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. În multe zone, troleibuzele staționează. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a declarat primarul Ion Ceban, potrivit Ziarul de Gardă.