Maia Sandu a susținut marți, 27 ianuarie, un discurs, la Strasbourg, cu ocazia exercitării de către Chișinău a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în care a avertizat asupra celor mai grave amenințări cu care se confruntă Europa. Ea s-a referit la agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și la războiul hibrid dus împotriva democrațiilor europene.

Întrebată de un parlamentar francez despre declarația făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, în care a susținut că este de acord cu unirea dintre Republica Moldova și România, Maia Sandu a spus: „Am oferit un răspuns onest la o întrebare. Sunt îngrijorată de situația din țara mea. E esențial ca Republica Moldova să fie parte a lumii libere. Nu vrem să cădem, din nou, sub influența sau ocupația Rusiei. Înțelegem foarte clar acest lucru și vreau ca Republica Moldova să fie parte a lumii libere”, a declarat Maia Sandu, potrivit deschide.md.

Ea a mai adăugat că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova susțin integrarea europeană. „Sunt pe deplin angajată în parcursul european al Republicii Moldova și sper că și statele membre ale Uniunii Europene vor rămâne devotate procesului de extindere. Este un subiect de o importanță majoră pentru noi și, da, suntem profund îngrijorați”.

Maia Sandu așteaptă ca Uniunea Europeană să vină cu o soluție pentru ca parcursul european al Republicii Moldova să continue.

„Chiar dacă aceste negocieri nu au fost încă lansate oficial, noi continuăm să muncim în acest sens. Având în vedere caracterul meritocratic al acestui proces, așteptăm ca Uniunea Europeană și instituțiile sale să vină cu o soluție clară și echitabilă pentru continuarea parcursului nostru european”, a afirmat președinta Republicii Moldova.

