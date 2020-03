De Mirela Neag,

Lăuza de 33 de ani, ce a fost confirmată ieri cu coronavirus în timp ce a stat internată la Hyperclinica Medlife Grivița Roșie, a oferit un interviu cititorilor Libertatea pentru a clarifica unele aspecte legate de cazul ei.



Am fost pusă să completez declarația singură, în timpul travaliului



-Cum a început povestea ta?

-În noaptea de 13-14 martie mi s-a rupt apa și am plecat spre Maternitatea Medlife din Grivița Roșie. Mă aflam în 41 de săptămâni și pe tot parcurul sarcinii nu am avut nicio problemă. În timpul travaliului, eram complet debusolată, stresată și amețită, am fost pusă să completez acea declarație pe proprie răspundere. Pur și simplu am bifat toare rubricile fără să știu ce anume fac. Eram singură, pe soțul meu nelăsându-l să stea cu mine.

Uitasem complet de faptul că pe 11 martie, cu două zile înainte de internare, am avut un contact scurt cu o vecină care tocmai se întorsese din Spania. Ea venise fără niciun simptom, fără să fie întrebată nimic nici pe aeroportul din Barcelona, nici pe Otopeni.



-Și cât timp ai stat în travaliu?

-Am fost pregătită pentru cezariană, iar cu zece minute înainte de operație am făcut un puseu de febră și frisoane de au fost necesare trei asistente să mă țină pe masa de operație.

Bebelușul s-a născut cu febră 38,9 grade



-Cum a decurs operația?

-Medicii mi-au spus că bine, dar bebelușul s-a născut cu temperatură, 38,9 grade. Pe mine m-au dus la Terapie Intensivă, fetița mea la fel. Ambele am fost monitorizate. Atunci mi-am adus aminte de vecina mea venită din Spania cu care am interacționat și le-am spus medicilor. Ei mi-au spus că totul e bine, că o să mă fac bine. După ce mi-au administrat tratament antibiotic mi-am revenit. Dar în cursul zilei de marți am făcut din nou temperatură.

După ce mi-au făcut o radioscopie, mi-au spus că am o pneumonie bacteriană și că o să continui cu tratamentul. I-am întrebat de ce nu mă testează și pentru conoravirus? Medicii mi-au spus că totul e OK, să nu-mi fac griji. Eu am continuat să insist cu testul.

-Și când și-au făcut testul?

-Sâmbătă, la o săptămână de la naștere, am făcut din nou febră. La 8 seara au decis să-mi facă testul, iar luni seara a venit rezultatul. Pozitiv. În aceeași noapte m-au transferat la Institutul Matei Balș. Tot aici au fost aduși și soțul și fetița, ambii pozitivi și ei.

-Ești la Terapie Intensivă la Balș?

-Nu. Starea mea e ameliorată. Eu sunt în salonul de adulți, soțul și fetița, care nu prezintă simptome, sunt la secția pentru bebeluși.

-Și ce vești ai despre vecina de la care ai contactat virusul?

-Este asimptomatică. Am vorbit cu ea și mi-a spus că a sunat la DSP să fie testată, dar cei de acolo i-au transmis că nu e nevoie dacă nu are simptome. Să stea izolată 14 zile.

-Soțul tău s-a izolat?

-Da. A stat izolat acasă, a ieșit doar de două ori la cumpărături, dar de fiecare dată cu mască și mănuși.

Evoluez bine, nu am nevoie de oxigen



-Cum te simți acum?

-Sunt ok. Sunt sub tratament, mi-au dat o pastilă, tușesc puțin, evoluez bine și nu am nevoie de oxigen.

-Cu câte cadre medicale ai intrat în contact la clinica Medlife în cele 9 zile de internare?

-Cu multe . Cu toate asistentele, cu medici de la ginecologie, neonatologie, pneumologie, cardiologie.

-Care este nemulțumirea ta?

-Din 16 martie am tot insistat să fiu testată pentru COVID și cei de acolo au reacționat foarte târziu. Nu vreau ca lumea să creadă că eu sunt de vină. Conducerea spitalului sau DSP, nu știu cine a așteptat atâtea zile până să-mi facă testul și a permis accesul la mine a tuturor asistetelor, a greșit. Nu m-am simțit rău abia sâmbătă, 21 martie, cum zice clinica Medlife. Din 16 martie, când am făcut al doilea puseu de febră, am cerut testare la noul coronavirus.

-Mai vrei să spui ceva?

-Da. Nu vreau să-mi acuz medicul curant. Acesta m-a susținut mereu, S-a implicat și sufletește. Inclusiv acum mă întreabă de sănătate și dacă am nevoie de ceva.

