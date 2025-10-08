O vecină a auzit ce vrea să facă femeia din Pietrari și a sunat la 112

Tragedia a fost anunțată inițial de o vecină care a sunat la 112, alarmată de amenințările vecinei sale.

În dimineața zilei de 8 octombrie, în jurul orei 05.45, poliția a primit un apel de urgență. O localnică din comuna Pietrari a anunțat că vecina sa, în vârstă de 43 de ani, s-a încuiat într-o cameră cu fiul ei de 5 ani, amenințând că va da foc încăperii.

Echipajele de poliție sosite la fața locului au făcut o descoperire macabră: „La ajungerea echipajelor la faţa locului, poliţiştii au identificat două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani”.

De ce a vrut femeia să își omoare fiul și să se sinucidă

Autoritățile au deschis imediat un dosar de cercetare penală pentru a elucida circumstanțele acestei tragedii. Cadavrele celor două victime au fost preluate de Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiilor.

Potrivit vecinilor, soțul femeii se află la muncă în străinătate, iar aceastga era supărată după ce a cumpărat o mașină de care nu a fost mulțumită, a făcut datorii, iar cei de la care a cumpărat mașina nu i-au mai răspuns la telefon.

