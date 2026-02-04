„Frauda prin donații nu afectează doar victimele individuale, ci și încrederea întregii societăți. Acuzația vine cu un mesaj clar: cei care înșală trebuie să se aștepte la pedepse severe cu închisoarea dacă sunt condamnați”, a declarat procurorul-șef Thomas Hauburger, relatează cotidianul german Bild.

Între septembrie 2021 și octombrie 2024, Vanessa O., care are deja antecedente pentru înșelăciune, a susținut că băiatul său are nevoie de un tratament costisitor în SUA, care nu ar fi fost acoperit de asigurarea de sănătate.

Potrivit anchetatorilor, femeia l-a expus în mod repetat pe copil publicului, inclusiv într-un scaun cu rotile, și a cerut ajutor financiar pe rețelele de socializare.

În ianuarie 2024, poliția a percheziționat locuința familiei, iar copiii au fost preluați în îngrijirea autorităților. Vecinii au confirmat ulterior suspiciunile legate de starea de sănătate a copilului.

„Câteodată era în scaun cu rotile, alteori mergea perfect normal”.

„Băiatul este, conform investigațiilor actuale, perfect sănătos, iar boala este complet inventată”, a subliniat procurorul Hauburger. Femeia riscă până la zece ani de închisoare.

În România, doi bunici din Constanța au mințit că nepotul lor are cancer ca să facă bani pe Facebook. Cei doi, care locuiesc în Murfatlar, au postat pe internet un mesaj disperat de salvare a nepoţelului lor, pe motiv că ar fi bolnav de cancer pulmonar.

