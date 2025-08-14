Act de eroism matern

În ultima clipă, Madia Kauser a reușit să împingă căruciorul în care se afla fiica sa, salvând-o de la impact. Din nefericire, ea nu a mai avut timp să se ferească și a fost lovită mortal de creangă. Soțul ei, Wasim Khan, în vârstă de 33 de ani, se afla la câțiva metri distanță cu fiul lor de 9 ani și nu a putut interveni la timp.

O rudă a declarat pentru Daily Mail: „Madia ar fi făcut orice pentru copiii ei”. Această afirmație subliniază devotamentul și dragostea necondiționată pe care Madia o avea pentru familia sa.

Reacția autorităților

În urma acestui incident tragic, consiliul local din Blackburn a luat măsuri imediate. Miercuri, copacul din care a căzut creanga a fost tăiat complet, iar crengile altor copaci din apropiere au fost de asemenea îndepărtate. Zona a fost acoperită de rumeguș, marcând locul unde s-a produs accidentul.

Denise Park, directorul executiv al autorității locale, a emis o declarație exprimând condoleanțe familiei: „Gândurile și condoleanțele noastre sincere sunt alături de familia și prietenii persoanei care și-a pierdut viața în acest moment foarte dificil”.

Impactul asupra comunității

Fostul primar și actual consilier Zamir Khan MBE, unchiul familiei, a oferit detalii despre impactul emoțional al tragediei. El a declarat: „Fetița ei mi-a spus că mama ei a împins-o din cale când s-a rupt creanga. Madia era o mamă iubitoare și foarte grijulie”.

Zamir Khan a adăugat: „Este foarte greu pentru copii. Nu cred că vor mai merge vreodată în acel parc. Pentru ei, locul acela este pătat. Nici tatăl lor nu se simte bine. El și alți membri ai familiei au fost foarte afectați”.

Înmormântarea și sprijinul comunității

Conform tradiției musulmane, familia spera să organizeze înmormântarea Madiei cât mai curând posibil. Cu toate acestea, procesul a fost întârziat deoarece trupul se afla încă la medicul legist. Rude și prieteni din întreaga țară au venit la Blackburn pentru a-și exprima condoleanțele și a participa la ceremonie.

Zamir Khan a menționat: „Oameni din toată țara – din Sheffield, Bradford, Birmingham, Londra și alte locuri – au venit să participe la înmormântarea ei, pe care speram să o ținem în această după-amiază, conform tradiției musulmane”.

Întrebări privind siguranța parcului

Accidentul a ridicat întrebări cu privire la siguranța copacilor din Witton Country Park. Un ciclist care traversează parcul zilnic a declarat: „Am văzut multe crengi căzute înainte, dar asta se datorează în principal vântului puternic. Nu era nici măcar o adiere când această biată femeie a fost ucisă. Este absolut sfâșietor”.

Consilierul local Paul Marrow a abordat problema, spunând: „Au existat îngrijorări cu privire la boala de uscare a frasinilor și la numărul de copaci morți din Witton Park și din întreg cartierul. Consiliul local trebuie să efectueze inspecții regulate și amănunțite ale copacilor din parc pentru a se asigura că sunt siguri”.

Poliția din Lancashire a confirmat că moartea Madiei Kauser nu este considerată suspectă. Un dosar va fi întocmit pentru medicul legist pentru a determina circumstanțele exacte ale accidentului.

