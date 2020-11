﻿O mamă condamnată pentru moartea fetiței sale de 3 ani este dată în urmărire generală. Trimisă la închisoare pentru că nu și-a dus fiica la spital

Marcela Petrescu avea 38 de ani. Terminase o facultate din cadrul Universităţii Oradea, dar era angajată, ca lucrător comercial, la un McDonalds din oraş. Soţul era plecat la muncă în Franţa, iar cei doi copii, un băieţel de 10 ani şi Sarah, fetiţa de 3 ani, rămăseseră în grija ei.



Locuiau într-un apartament dintr-un bloc ANL şi de foarte multe ori cei mici rămâneau la o vecină, Adriana Besenyei. Femeia de 37 ani era casnică şi avea şi ea două fetiţe, de 5 şi de 7 ani.



Vineri, 26 iunie 2015, Sarah se afla la această vecină. Era după prânz, iar femeia se pregătea să-i scoată pe copii în parc şi le punea câteva jucării într-o pungă. Uitase să încuie uşa apartamentului, iar fetiţa ei de 5 ani şi Sarah au ieşit singure pe casa scării, nerăbdătoare să meargă la joacă.



Femeia locuia la etajul I. Din casă, ea a auzit ţipetele de copil şi a ieşit imediat afară: Sarah căzuse pe scările blocului şi plângea foarte tare.



Şi, deşi fetiţa de 3 ani era lovită pe faţă, la frunte şi în zona bărbiei, bona s-a gândit că poate n-o fi aşa de grav.

După-amiaza, când s-a întors de la serviciu, Marcela Petrescu a mers să-şi vadă copilul. Ea le-a declarat procurorilor că bona i-ar fi spus că cea mică a căzut doar pe două trepte și că nu s-a lovit rău.



Mama a văzut că fetiţa are vânătăi pe faţă şi la gingie. I-a ridicat hainele şi a observat pe spatele copilului „trei punctulețe vinete, în zona coloanei vertebrale”.



„Sarah ținea mâna dreaptă și piciorul drept moi, în jos, şi m-am gândit atunci că are vreo problemă”, a declarat Marcela Petrescu în anchetă.



Dar i-am luat mâna şi am văzut că poate să o ridice. Iar la un moment dat a mișcat şi piciorul, ceea ce mi-a creat convingerea că fata nu are nimic. La medic nu am dus-o întrucât se mișca şi nu a plâns.



Declaraţia mamei din dosar: