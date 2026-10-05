Donald Trump, care încearcă să dea vina pe alții pentru scumpirea carburanților, a susținut luni că această situație deranjată pentru americani în prag de alegeri nu a fost cauzată de războiul pe care l-a declanșat împotriva regimului din Iran, ci de ucraineni și democrații din Statele Unite.

„Ceea ce duce la creşterea preţului la benzină nu mai este Strâmtoarea Ormuz, deoarece un număr record de barili circulă prin ea aproape în fiecare zi, ci cuvântul «rafinării», întrucât cele ale Rusiei sunt bombardate de Ucraina, iar ale noastre sunt închise în state precum California de către democraţi imbecili”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

Scumpirea benzinei şi a motorinei este o sursă majoră de nemulţumire pentru cetățenii americani, care vor fi chemaţi la urne pe 3 noiembrie pentru alegerile de la jumătatea mandatului, notează AFP.

Sondajele realizate până acum prevăd că Partidul Republican va pierde influența în Camera Reprezentanților. Nici dominația în Senat nu este garantată pentru această formațiune politică aflată în spatele lui Trump.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump critică atacurile efectuate de ucraineni împotriva rafinăriilor din Rusia pentru a tăia sursele Moscovei de finanțare a războiului.