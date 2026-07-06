Ordinul Prefecturii confirmă încetarea de drept a mandatului primarului de la Mangalia

Mandatul primarului Cristian Radu din Mangalia a încetat de drept pe 6 iulie 2026, conform Prefecturii Constanța, din cauza interdicției judiciare care l-a împiedicat să-și exercite funcția timp de peste 6 luni

„Astăzi, urmare a referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia în data de 1.07.2026, a fost emis ordinul prefectului nr. 350/06.07.2026 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al domnului Radu Cristian”, au transmis reprezentanții Prefecturii Constanța.

Care sunt motivele legale din spatele deciziei

În baza articolului 160, litera g din Codul Administrativ, mandatul unui primar încetează dacă acesta nu poate exercita funcția timp de 6 luni pe parcursul unui an din cauza unor motive temeinice, precum boli grave sau alte impedimente certificate. În cazul lui Cristian Radu, interdicția judiciară a fost factorul determinant.

Ce acuzații a adus DNA împotriva primarului din Mangalia

Cristian Radu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2025, fiind acuzat că între 2022 și 2025 ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea de documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de consiliu local care favorizau anumite persoane. Procurorii anticorupție solicită confiscarea a peste două milioane de lei, considerând că suma ar fi fost obținută ilegal.

Primarul Mangaliei a fost arestat preventiv la finalul lunii august 2025

Primarul Mangaliei a fost arestat preventiv la sfârșitul lui august 2025, fiind suspendat din funcție imediat după. Arestul preventiv a fost prelungit până în martie 2026, când a fost înlocuit cu arestul la domiciliu. În prezent, Cristian Radu se află sub control judiciar și nu are voie să își exercite funcția.

Radu a ocupat funcția de primar al Mangaliei din 2012, fiind membru PNL. Înainte de acest mandat, el a fost șeful Gărzii Financiare Constanța, o poziție care i-a consolidat influența în administrația locală.

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