Controversele nu se opresc însă aici: primarul localității, Flaviu Lupșan a ținut să-l recompenseze personal pe capul de afiș al Festivalului, Dani Mocanu, cu o diplomă de excelență din partea Primăriei Lunca Ilvei. Destul de bizară ideea, în condițiile în care artistul n-are nicio treabă cu zona.

Dani Mocanu a concertat pentru prima dată după ce a aflat că a scapat de pedeapsa pentru proxenetism la care a fost condamnat la începutul anului, anume de 6 ani și jumătate de închisoare.

Tik-tok-ul s-a umplut cu video-uri din momentul primirii diplomei de manelistul Dani Mocanu din mâinile primarului : „E o bucurie si o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului…Gălăgia” a strigat Mocanu.

Primăria Lunca Ilvei a alocat 400.000 lei (80.000 euro) pentru ediția a X-a a Festivalului de muzică populară. Organizarea artistică a fost atribuită, prin SEAP, firmei „Nunți Avrami”. Din cei 250.000 lei destinați prestațiilor artistice, sumele au fost împărțite astfel: 127.500 lei pentru 4 interpreți de muzică populară, 55.000 lei pentru un interpret etno, 63.500 lei pentru 3 artiști de muzică dance, iar prezentatorul a fost plătit cu 4.000 lei pentru o singură seară.

De focul de artificii s-a ocupat o firmă din Monariu (Budacu de Jos), care a primit contractul pe SEAP. Pentru prestație firma a primit 5000 de euro, mai exact 25.210 lei. Iar scena Festivalului a costat pentru o singură zi de eveniment 8500 de euro.

