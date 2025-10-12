O performanță remarcabilă

Cu un timp de 2:11:58, Soare, câștigătorul Maratonului București, a depășit performanța din 1978, deținută de Cătălin Andreica, 2:12:30.

Soare este legitimat la CSM Bacău, iar Federația Română de Atletism a transmis un mesajdupă performanța sportivului:

„Record naţional doborât după aproape jumătate de secol, performanţă remarcabilă pentru atletismul românesc! Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverenţa şi pasiunea care definesc atletismul românesc. O performanţă care onorează tradiţia şi deschide un nou capitol în istoria maratonului naţional. Felicitări sportivului şi antrenoarei Cristina Alexe pentru acest moment istoric!.

Emoție și lacrimi de bucurie

La ediția de anul acesta, la Maratonul București 2025, au luat parte aproximativ 12.000 de alergători din peste 50 de țări, amatori și profesioniști, oameni obișnuiți cu povești extraordinare.

O cerere în căsătorie, aniversare pe pistă, mesaje haioase în tribune, emoție și lacrimi de bucurie sunt câteva dintre reperele zilei. Într-o atmosferă plină de entuziasm, alergătorii au dovedit perseverență, ambiție, dar mai ales dorința de a fi împreună, de a împărtăși emoții.

Un bărbat în vârstă de 82 de ani a reușit să treacă linia de finiș pentru a doua oară în acest an. Nu au lipsit nici incidentele, însă toată lumea a trecut peste ele cu zâmbetul pe buze. Unei participante i s-a făcut rău cu 20 de metri înainte de sosire și a căzut. Deși a fost ajutată să se ridice, ea a ținut să treacă singură, fără ajutor, linia de sosire.

Cu un traseu care parcurge puncte-cheie ale Bucureștiului – Piața Constituției, Soseaua Kiseleff, Bulevardul Regina Elisabeta, Parcul Cismigiu, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii și alte zone emblematice, evenimentul oferă participanților nu doar o competiție, ci și o experiență culturală și urbană autentică.

