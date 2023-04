„Vor fi condiții de reformă dure. Este valabil și în cazul reformei privind pensiile speciale. Reformele nu se fac cu mânuși de catifea, acest lucru e limpede pentru toți. În recomandările specifice de țară, noi am fost avertizați că șubrezim sustenabilitatea finanțelor publice, mai ales prin deciziile ad-hoc de majorare a pensiilor, a salariilor bugetarilor. De acolo am avut această recomandare și apoi am preluat-o în PNRR”, a spus Marcel Boloș la Digi 24.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat că în PNRR există condiţia de sustenabilitate în reformele privind cheltuielile publice, pe termen lung.

„Pe bună dreptate, Comisia ne solicită această condiţie, pentru că sunt volume de cheltuieli foarte mari şi trebuie să avem fondurile alocate”, a precizat Marcel Boloş.

Potrivit ministrului, impactul măsurilor luate pentru reducerea cheltuielilor trebuie să fie unul ”semnificativ”, mai ales că în PNRR este prevăzută o ”analiză de impact” a reformei salarizării bugetarilor.

În ceea ce privește procentul ce ar putea fi considerat semnificativ, Marcel Boloș a declarat: „N-aș vrea să avansez acest procent pentru a-i speria pe cei din sectorul public, dar intervalul este între 5-10% reducere”.

